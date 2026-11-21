(David Berger) Im Heiligtum des heiligen Pater Pio spricht der 98-jährige Kardinal Simoni das lateinische Gebet gegen Satan und die gefallenen Engel. In der Liveübertragung sind plötzlich Schreie zu hören. Woher sie kamen, bleibt offen. Simoni betet weiter.

„Exsurgat Deus, et dissipentur inimici eius“ – „Gott erhebe sich, seine Feinde sollen sich zerstreuen.“ Mit diesem Psalmvers beginnt der Exorzismus Leos XIII. nach dem Kreuzzeichen. Am 17. November 2026 sprach ihn Kardinal Ernest Simoni im süditalienischen San Giovanni Rotondo nach der Messe im Heiligtum des heiligen Pater Pio. Zuvor hatte er die Gläubigen zum Gebet für den Frieden, den Papst und die Regierenden eingeladen. Dann wandte er sich auf Latein gegen Satan und die gefallenen Engel.

In der Aufzeichnung von Padre Pio TV ist die Szene ab Minute 59:48 zu finden. Während Simoni betet, sind im Hintergrund Schreie und andere Laute zu hören. Eine spanische Einblendung im Ausschnitt, der in den sozialen Netzwerken kursiert, liefert gleich eine Deutung mit: „Und der Böse hält es nicht aus.“ Woher die Schreie kamen, bleibt ungeklärt. Simoni setzt sein Gebet fort. Hört man ihm dabei zu, rückt eine Frage in den Vordergrund, die der kurze Clip offenlässt. Was tut die Kirche eigentlich, wenn sie einen Exorzismus betet?

Warum die Kirche den Exorzismus betet

Im Markusevangelium begegnet Jesus in der Synagoge von Kafarnaum einem Menschen, der von einem unreinen Geist gequält wird. Christus befiehlt diesem Geist zu schweigen und auszufahren. Die Umstehenden staunen über seine Vollmacht (Mk 1,21–28). An diese Begebenheit knüpft der katholische Katechismus an. Die Kirche betet im Namen Jesu Christi um Schutz vor der Macht des Bösen und um Befreiung aus seiner Gewalt. Schon die Taufliturgie kennt einen einfachen Exorzismus. Der feierliche Große Exorzismus über einen Menschen, bei dem Besessenheit angenommen wird, setzt nach dem Kirchenrecht die ausdrückliche Erlaubnis des Ortsordinarius voraus und ist einem Priester vorbehalten. Der Katechismus verlangt dabei sorgfältige Prüfung und verweist bei Krankheiten, insbesondere psychischer Art, auf die Zuständigkeit der Medizin.

Die unter Leo XIII. veröffentlichte Formel trägt den Titel Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos. Der Psalmruf „Gott erhebe sich“ und die Anrufung des Erzengels Michael geben dem Gebet seinen Ton. Es bittet um den Schutz der Kirche und gebietet den bösen Geistern im Namen Christi zu weichen. Das kurze Michaelsgebet, das viele Katholiken aus den Gebeten nach der stillen Messe kennen, ist eine eigene Gebetsform. Für die Exorzismusformel Leos XIII. hat die Glaubenskongregation 1985 eigens daran erinnert, dass Laien sie bei Befreiungsgebeten auch auszugsweise nicht verwenden dürfen. Die Berichte aus San Giovanni Rotondo belegen die öffentliche Rezitation der Formel nach der Messe. Ein Großer Exorzismus über eine bestimmte Person ist darin nicht dokumentiert.

Pater Pio und der Kampf gegen den Teufel

Dass diese Szene ausgerechnet im Heiligtum von San Giovanni Rotondo aufgenommen wurde, gibt ihr für viele Katholiken besonderes Gewicht. Pater Pio hat selbst beschrieben, was er als Angriffe böser Geister verstand. In einem Brief aus Pietrelcina vom Januar 1913 schilderte der junge Kapuziner seinem geistlichen Begleiter, Pater Agostino, einen nächtlichen Überfall. Er berichtete von Lärm und Schreien und schrieb, er sei zu Boden geworfen worden. Wie er das Erlebte deutete, zeigt der weitere Verlauf des Briefes. Pio sah sich darin auf den Weg Christi verwiesen, auf dessen Versuchung in der Wüste, seine Angst am Ölberg und sein Leiden am Kreuz.

Wie Pater Pio den geistlichen Kampf im Alltag führte, erfuhren zahllose Menschen in seinem Beichtstuhl. Johannes Paul II. hob bei der Heiligsprechung hervor, wie viele durch seinen priesterlichen Dienst zur Umkehr fanden. Hier berühren sich die Geschichte des Kapuziners und das Gebet, das Simoni in seinem Heiligtum gesprochen hat. Im Exorzismus tritt die Kirche der Macht des Bösen ausdrücklich entgegen. In der Beichte erfährt der Mensch, der seine Sünden bekennt, ganz persönlich, was Christi Sieg über das Böse für ihn bedeutet.

Der Priester, der im Gefängnis auf Latein betete

Die Ruhe, mit der Simoni in San Giovanni Rotondo weiterbetet, bekommt vor seiner Lebensgeschichte ein besonderes Gewicht. Der albanische Priester wurde am Heiligabend 1963 nach der Weihnachtsmesse verhaftet. Das kommunistische Regime Enver Hoxhas verurteilte ihn zum Tode und wandelte das Urteil in Zwangsarbeit um. Zehn Jahre später entging er erneut einer Hinrichtung, weil Wärter zu seinen Gunsten aussagten. Achtzehn Jahre verbrachte er in Haft, zwölf davon in Bergwerken. Unter den Gefangenen blieb er Priester. Er feierte heimlich die Messe, deren lateinische Gebete er auswendig kannte, hörte Beichte und reichte die Kommunion. Auch nach seiner Entlassung, als er in der Kanalisation von Shkodër arbeiten musste, übte er seinen priesterlichen Dienst im Verborgenen aus.

Als Simoni 2014 in Tirana von der Verfolgung erzählte, bewegte sein Zeugnis Papst Franziskus tief. Zwei Jahre später erhob ihn der Papst zum Kardinal. Bei einer Generalaudienz im Februar 2024 nannte er ihn einen „lebenden Märtyrer“. Im Oktober 2025 sprach Simoni den Exorzismus Leos XIII. bereits im Petersdom, nach dem Pontifikalamt von Kardinal Raymond Burke bei der Wallfahrt Ad Petri Sedem.

Wer sich die Aufnahme aus San Giovanni Rotondo noch einmal ansieht, hört vor allem die Stimme eines alten Priesters. Dieselbe Stimme hat unter einer Diktatur im Verborgenen die Messe gebetet. Jetzt spricht sie vor laufender Kamera aus, was die Kirche mit dem Exorzismus bekennt: Das Böse hat Macht, und Christus hat die Vollmacht, ihr ein Ende zu setzen.