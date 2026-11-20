„Wer ist das?“ Mit dieser scherzhaften Frage deutete US-Präsident Donald Trump am Donnerstag auf Wladimir Putin. Die Antwort gab er selbst: „Das ist mein Freund.“ Dann reichte er dem russischen Präsidenten die Hand. Die Szene ereignete sich am Rande des APEC-Gipfels im chinesischen Shenzhen, vor dem Dreiertreffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping.

Am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen hatte Donald Trump zunächst Wladimir Putin zu einem bilateralen Gespräch gesprochen. Dabei ging es auch um Russlands Krieg gegen die Ukraine. Anschließend kamen beide mit Chinas Staatschef Xi Jinping zusammen. Nach dem Dreiertreffen kündigten chinesische und russische Vertreter Gespräche über die Verringerung nuklearer Risiken an. Auch eine Reform der Vereinten Nationen und eine Ausweitung des Ölangebots waren Thema. Dabei scheint die Stimmung unter den drei mächtigsten Männern der Welt äußerst gut gewesen zu sein, die Zeichen auf Frieden zu stehen.

So geht Diplomatie statt Kriegshetze

Vor den Kameras sprach Trump von einem seit Jahren sehr guten Verhältnis zu Putin und äußerte die Hoffnung, dass die Gespräche etwas in Bewegung bringen könnten. Auch Xi bezeichnete er bei einem eigenen Treffen als Freund. Dabei sagte Trump, Washington und Peking wollten dazu beitragen, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Das in Shenzhen erkennbare gute persönliche Verhältnis zwischen Donald Trump und Wladimir Putin eröffnet eine Chance, die Washington und Moskau nutzen sollten. Putin bescheinigte Trump, sich aufrichtig um ein Ende des Ukrainekriegs und um bessere Beziehungen zu Russland zu bemühen. Wo beide Präsidenten einen direkten Draht zueinander haben, können sie auch in Krisen im Gespräch bleiben, Missverständnisse ausräumen und Spielräume für Vereinbarungen ausloten. Für die Ukraine könnte sich daraus die Chance auf eine Waffenruhe und auf Verhandlungen über tragfähige Sicherheitsgarantien unter Beteiligung Kiews ergeben. Und über den Krieg hinaus könnte ein verlässlicher Dialog zwischen den beiden Atommächten das Risiko einer militärischen Eskalation senken und Gespräche über Rüstungskontrolle wieder möglich machen.

Gut, dass die Kriegstreiber zunehmend an Boden verlieren

Während Trump und Putin sich um ein rasches Ende des Schlachtens in der Ukraine bemühten, sammelte Friedrich Merz in Berlin die „Koalition der Willigen“, die über weitere Militärhilfe und damit eine Verlängerung des Ukrainekriegs beriet. Wie wir gestern auf PP kommentierten, liegt darin der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Gipfeln. Wer bei der Suche nach einem Waffenstillstand mitreden will, muss bereit sein, auch mit Moskau zu verhandeln. Der Ärger von Zeit & Co über die Friedensbemühungen von Trump oder ein Gruppenfoto mit knapp 40 Delegationen verschaffen Berlin noch keinen Platz am Verhandlungstisch. Und das ist für Europa vielleicht auch ganz gut so…

***

PP wird auch aktuell wieder mit unfairen Maßnahmen überzogen, die uns zum Schweigen bringen wollen. Wenn Sie mithelfen wollen, dass wir weiter aktiv sind, dann können Sie da hier mit einem Klick:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

Oder per Überweisung auf

David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung

ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)