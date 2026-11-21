(David Berger) Papst Leo XIV. hat den französischen Dominikaner Serge-Thomas Bonino zum Theologen des Päpstlichen Haushalts ernannt. Für die Gläubigen, die der überlieferten Liturgie verbunden sind, ist das ein Grund zur Hoffnung. Bonino hat sich schon vor fast drei Jahrzehnten dafür ausgesprochen, der alten Messe einen festen Platz im Leben der Diözesen zu geben. Und eines meiner Thomasbücher offiziell gelobt.

Mit der Ernennung vom 21. November 2026 bleibt das Amt in dominikanischer Hand. Pater Serge-Thomas Bonino folgt auf seinen polnischen Mitbruder Wojciech Giertych, den Benedikt XVI. 2005 berufen hatte. Der 1961 in Marseille geborene Bonino lehrt Philosophie und Theologie am römischen Angelicum. Er war Generalsekretär der Internationalen Theologischen Kommission und steht seit 2014 an der Spitze der Päpstlichen Akademie des heiligen Thomas von Aquin. Als Theologe des Päpstlichen Haushalts kann er seine Überlegungen nun in die theologische Beratung des Papstes einbringen.

Was Bonino schon 1998 vorschlug

Neun Jahre vor Benedikts XVI. Motu proprio Summorum Pontificum veröffentlichte Bonino in einem Sonderheft der französischen Zeitschrift La Nef einen Aufsatz mit dem Titel „Culture traditionaliste et unité catholique“. Darin erklärte er, warum die Bindung an die tridentinische Messe berechtigt sei. Er würdigte ihren Sinn für die Überlieferung und jene „Vertikalität“, mit der sie den Menschen auf Gott ausrichtet. Zugleich bejahte er die Gültigkeit und die geistliche Fruchtbarkeit der nach dem Missale Pauls VI. würdig gefeierten Messe. Gerade deshalb konnte er sich ein kirchliches Leben vorstellen, in dem beide Formen des römischen Ritus nebeneinander bestehen.

Sein Vorschlag ging bis in den Alltag der Pfarrgemeinden. Bonino regte an, es dem umsichtigen Urteil des einzelnen Priesters zu überlassen, je nach Gemeinde und Umständen nach dem einen oder dem anderen Messbuch zu zelebrieren. Darin sah er einen möglichen Weg zu echter kirchlicher Gemeinschaft. Für eine Politik, die der überlieferten Liturgie nur tropfenweise Raum zugesteht und darauf setzt, dass die mit ihr verbundenen Gemeinden irgendwann verschwinden, fand er eine scharfe Formulierung. Man verwalte auf diese Weise einen „programmierten Tod“. Schon 1998 hielt er diese Erwartung für gewagt. Die Gemeinden, schrieb er, bestünden fort, wüchsen und zögen sogar Konvertiten an.

Bonino kennt das kirchliche Leben, über das er damals schrieb, aus eigener Anschauung. Im Januar 2018 predigte er die Exerzitien der Benediktiner von Le Barroux über den göttlichen Willen. 2020 wirkte er an vier Katechesen über die Engel für Notre-Dame de Chrétienté, den Veranstalter der Chartres-Wallfahrt, mit. Am Pfingstsonntag 2026 hielt er bei der überlieferten Messe des Pilgerzugs die Predigt. Der Dominikaner, der 1998 über die Zukunft der alten Messe geschrieben hatte, stand dort vor einer Pilgerschar von rund 20.000 Menschen.

Was die Ernennung hoffen lässt

Seit Traditionis custodes stellt sich die Frage erneut, welchen Platz die überlieferte Messe auf Dauer im Leben der Diözesen haben kann. Bonino hat darauf früh eine Antwort gegeben, die für Leo XIV. Gewicht gewinnen könnte. Für ihn gehört die Sorge um die Gläubigen der alten Messe zum Einheitsdienst des Bischofs. Die Möglichkeit, nach beiden Messbüchern zu feiern, hat er gerade deshalb verteidigt, weil sie unter konkreten pastoralen Bedingungen die Gemeinschaft in den Pfarreien stärken kann.

Ob Leo XIV. Boninos Rat in liturgischen Fragen einholen wird, bleibt offen. Anlass zur Hoffnung gibt die Ernennung schon jetzt. Der Papst hat einen Theologen in seine Nähe berufen, der die Gläubigen der überlieferten Messe seit Jahren kennt und früh für ihren Platz in den Diözesen eingetreten ist. Sollte Leo XIV. nach einem Weg suchen, ihnen wieder verlässlich Raum im kirchlichen Leben zu geben, hat er in Bonino einen Berater, der ihm erklären kann, wie die alte Messe zur Einheit der Kirche beitragen kann.