Der Journalist Iman Sefati meldet einen körperlichen Angriff auf die FDP-Politikerin Karoline Preisler bei einer israelfeindlichen Demonstration in Berlin. Preisler setzt sich seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 öffentlich für die Opfer des Terrors ein. Sefatis Beitrag auf X

Sefati veröffentlichte seine Meldung am Samstag, dem 21. November 2026, gegen 18.19 Uhr. In seinem Beitrag machte er keine näheren Angaben zum Ablauf des Übergriffs oder zu möglichen Verletzungen. Eine Bestätigung durch die Berliner Polizei lag zum Zeitpunkt der Recherche noch nicht vor.

Schon im August 2025 wurde Preisler bei einer Demonstration am Checkpoint Charlie an der Hand verletzt. Nach damaligen Polizeiangaben hatten ein Mann und eine Frau versucht, ihr ein Plakat und eine israelische Fahne zu entreißen. Im März desselben Jahres war die FDP-Politikerin bei einer Demonstration in Berlin-Mitte mit einer hölzernen Fahnenstange geschlagen worden.

Angesichts dieser Vorgeschichte drängt sich der Satz auf: Es war nur eine Frage der Zeit. In Berlin muss man mit einer israelischen Fahne ebenso selbstverständlich auf der Straße stehen können wie mit einer palästinensischen. Wer Demonstrationsfreiheit für sich beansprucht, muss auch den friedlichen Widerspruch aushalten.