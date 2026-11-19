(David Berger) Der Salzburger Dom leuchtete am „Red Wednesday“ rot. Im Schloss Mirabell, dem Sitz der Stadtverwaltung, verzichtete man auf das Zeichen der Solidarität mit verfolgten Christen. Die Begründung aus dem Rathaus verdient es, beim Wort genommen zu werden. Offenbar beginnt die religiöse Bevorzugung in Salzburg schon dort, wo man die Verfolgten beim Namen nennt.

Am 18. November erinnerte das katholische Hilfswerk „Kirche in Not“ weltweit an Menschen, die wegen ihres christlichen Glaubens verfolgt werden. Der Salzburger Dom und 25 weitere Gebäude der traditionsreichen Erzdiözese beteiligten sich an der Aktionswoche. Den Antrag der ÖVP, Schloss Mirabell wie im Vorjahr rot anzustrahlen, lehnte Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ) ab. Stattdessen soll das Schloss künftig am 22. August weiß leuchten, am internationalen Gedenktag für die Opfer religiös oder weltanschaulich motivierter Gewalt. So wolle man keine Religionsgemeinschaft bevorzugen.

Man muss sich die Logik dieser Entscheidung vor Augen führen. Menschen werden bedrängt, weil sie Christen sind. Und ausgerechnet das Wort „Christen“ soll im öffentlichen Gedenken schon eine unzulässige Bevorzugung sein? Wer eines verfolgten Christen gedenkt, verschafft seiner Kirche kein Privileg. Er verteidigt das Recht dieses Menschen, zur Messe zu gehen, seine Kinder im Glauben zu erziehen und sich öffentlich zu Christus zu bekennen. Dasselbe Recht gilt für Jesiden, Juden und Muslime. Wer es ernst nimmt, kann im konkreten Fall sagen, wen es trifft und weshalb.

Eine Überlebensfrage nicht nur für die Christen in Afrika oder im Orient

Einen gemeinsamen Gedenktag für alle Opfer dieser Welt kann man natürlich als Alibiveranstaltung machen. Als Antwort auf die Bitte um Solidarität mit verfolgten Christen ist der Verweis auf den August jedoch eine Ausflucht. Das Rathaus bekennt sich zur Religionsfreiheit im Allgemeinen und scheut das Zeichen dort, wo es konkret wird. Das ist eine bequeme Haltung. Das Bekenntnis zum Menschenrecht bleibt stehen, und die Bitte derer, die darauf angewiesen sind, kann man abweisen. Gerade in Salzburg hat das etwas Anmaßendes. Die Stadtverwaltung residiert im Schloss eines Fürsterzbischofs. Der Dom gehört zum Bild, mit dem Salzburg sich der Welt zeigt. Von der christlichen Geschichte zehrt die Stadt ganz selbstverständlich. Bitten ihre Erben um ein Zeichen für Menschen, denen der gleiche Glaube zum Verhängnis wird, entdeckt das Rathaus plötzlich ein Problem mit der Neutralität. Für Katholiken ist die Sache einfacher. Die Verfolgten sind unsere Brüder und Schwestern im Glauben. Ihre Not beim Namen zu nennen, ist das Mindeste, was wir ihnen schulden. Gerade in einer Zeit, in der die Christen zur am meisten verfolgten Religionsgruppe dieser Welt wurden.

„Wir schaffen uns ab“ beginnt im Kleinen. Man pflegt die Fassaden, die der christliche Glaube hinterlassen hat, verdient über den Tourismus damit nicht schlecht, aber hält schon die öffentliche Solidarität mit seinen bedrängten Gläubigen für eine Zumutung. Salzburg wird seinen Dom behalten. Die Frage ist, ob es noch versteht, wofür er steht. Und wie lange man in Fassaden noch überleben kann. Denn eines wird von Tag zu Tag klarer: Europa wird christlich sein oder es wird nicht mehr sein.

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