Hunderttausende nach Veranstalterschätzung eine halbe Million, ein Meer polnischer Fahnen und ein Präsident mitten im Zug: Warschau zeigt am Nationalfeiertag, wie lebendig und kraftvoll Vaterlandsliebe sein kann. Wer diese Bilder vor allem unter dem Etikett „far-right“ betrachtet, verpasst ihren schönsten Eindruck: die Freude eines Volkes an seiner Heimat und Identität.

Was für Bilder aus Warschau! Weiß und Rot, so weit der Blick reicht. Menschen tragen ihre Nationalflaggen durch die Hauptstadt, feiern friedlich, aber begeistert die Unabhängigkeit ihres Landes und zeigen einen Stolz, für den sie sich offensichtlich bei niemandem entschuldigen wollen.

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Und an der Spitze des Unabhängigkeitsmarsches geht Präsident Karol Nawrocki mit. Das hat etwas Wohltuendes. Ein Staatsoberhaupt, das sich in einen patriotischen Zug einreiht, setzt ein einfaches, starkes Zeichen: Dieses Land ist unsere gemeinsame Sache. Seine Geschichte gehört uns. Seine Freiheit ist unser Fest. Natürlich wird auch dieser Marsch gesichert. Zusätzliche Polizeikräfte sind im Einsatz, Zufahrten wurden mit Betonbarrieren geschützt. Gerade deshalb liegt die besondere Wirkung der Bilder in der sichtbaren Gemeinschaft: Der Präsident feiert den Nationalfeiertag auf der Straße mit den Menschen, die ihn ebenfalls feiern wollen.

Freiheit, die eine Geschichte hat

Der 11. November erinnert an die Wiederherstellung der polnischen Staatlichkeit im Jahr 1918. Nach 123 Jahren der Teilungen gewann Polen seine Unabhängigkeit zurück. Wer diese Geschichte kennt, versteht, weshalb die weiß-rote Fahne hier weit mehr bedeutet als ein Stück Stoff. Sie steht für eine Heimat, die fremde Mächte von der Landkarte tilgen konnten, ohne sie aus den Herzen der Menschen zu löschen. Für eine Sprache, eine Kultur und eine geschichtliche Erinnerung, die sich behaupteten. Und für die Erfahrung, dass staatliche Freiheit verloren gehen kann – und deshalb bewahrt werden muss.

Wie schön, wenn ein Volk diese Freiheit nicht nur in amtlichen Ansprachen verwaltet, sondern gemeinsam feiert! Wenn Menschen ihre Fahnen mitbringen, ihre Kinder mitnehmen und ihrem Land einen Tag der Freude schenken. Solche Bilder dürfen begeistern. Man muss sie nicht erst durch ein politisches Verdachtsraster schicken, bevor man ihre Schönheit anerkennt.

Organisationsleiter Marcin Osowski erklärte von der Bühne, seiner Einschätzung nach seien eine halbe Million Menschen zusammengekommen. Polskie Radio 24 berichtete darüber am Nachmittag. Polizei und Warschauer Stadtverwaltung hatten diese Zahl zum Zeitpunkt der Meldung nicht bestätigt. Doch schon die sichtbaren Menschenmengen zeigen eine gewaltige Mobilisierung. Nach den bislang vorliegenden Berichten verlief der Zug ohne größere Störungen.

Eine Niederlage für Tusks Lager am Vorabend des Nationalfeiertags

Hinzu kommt eine juristische Nachricht, die diesem Tag zusätzliche politische Brisanz gibt: Am 10. November hob die Kammer für berufliche Verantwortlichkeit des Obersten Gerichts die Anordnungen vom 30. Oktober auf, mit denen Anna Korwin-Piotrowska die Amtsausübung des Verfassungsgerichtspräsidenten Bogdan Święczkowski und seines Stellvertreters Bartłomiej Sochański unterbrochen hatte. Für Tusks politisches Lager und seine totalitäre Gesinnung ist das ein empfindlicher Rückschlag im erbitterten Streit um das Verfassungsgericht. Wer den Umbau staatlicher Institutionen mit der Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit begründet, muss sich an gerichtlichen Entscheidungen messen lassen. Rechtsstaatlichkeit kann schließlich kein Gütesiegel sein, das nur für Entscheidungen der eigenen politischen Seite gilt.

Der institutionelle Konflikt ist damit nicht beendet. Umso stärker wirkt an diesem Tag das Bild des mitmarschierenden Präsidenten: Während die Auseinandersetzung um die staatlichen Institutionen weitergeht, zeigt sich auf Warschaus Straßen ein selbstbewusstes patriotisches Polen, mit dem politisch zu rechnen bleibt.

Reuters spricht von einem „far-right“-Marsch. Die nationalistischen und rechtsradikalen Wurzeln im organisatorischen Umfeld gehören zur Geschichte dieser Veranstaltung. Auch die von Reuters wiedergegebene Forderung des Veranstaltersprechers Rafał Buca nach einem möglichst „monoethnischen“ Polen ist seine politische Aussage und muss als solche benannt werden. Aber wer daraus eine politische Gesamtdiagnose über die versammelte Menge ableitet, macht es sich erschreckend bequem. Eine Nationalflagge verrät keine Parteimitgliedschaft. Die Teilnahme an einer Feier der Unabhängigkeit ersetzt kein politisches Programm. Und die Freude über das eigene Land ist alles andere als Extremismus.

Gute Europäer sind stolz auf ihre nationale Identität

Man darf von einer Nachrichtenagentur erwarten, dass sie Veranstalter, einzelne beteiligte Gruppen und die große Menge der Teilnehmer auseinanderhält. Wer Menschen vor allem als Kulisse für das vertraute Schlagwort betrachtet, sieht am Ende nur noch das Etikett, das er selbst aufgeklebt hat. Dabei gäbe es an diesem Tag so viel anderes zu sehen: die Fahnen, die Gemeinschaft, das Selbstbewusstsein. Menschen, die ihr Vaterland lieben und diese Liebe öffentlich zeigen. Einen Präsidenten, der mitgeht. Ein Land, das sich seiner Freiheit freut.

Liebe polnische Nachbarn: Lasst Euch diese Freude nicht nehmen! Europa kann solche Bilder gut gebrauchen, denn in Wirklichkeit zeigt ihr euch aus weitaus bessere Europäer als der sklavisch am Rockzipfel von der Leyens hängende Tusk. Freiheit braucht Menschen, die wissen, weshalb ihnen ihre Heimat etwas bedeutet. Und an diesem Novembertag hat Warschau dafür ein überwältigendes Bild gefunden: ein Meer aus Weiß und Rot.