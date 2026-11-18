Das Bundesverfassungsgericht hat eine Wahlprüfungsbeschwerde zum Abschneiden des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) bei der Bundestagswahl 2025 einstimmig als unzulässig verworfen. Eine bundesweite Neuauszählung der Stimmen hat der Zweite Senat damit nicht angeordnet.

Die Beschwerde stammte von vier Wahlberechtigten. Sie vermuteten, dass Stimmen für das BSW überdurchschnittlich häufig als ungültig gewertet oder irrtümlich der Partei Bündnis Deutschland zugerechnet worden seien. Nach Auffassung des Gerichts reichen unbelegte Vermutungen über mögliche Auszählungsfehler für eine Wahlprüfungsbeschwerde nicht aus.

Dem BSW hatten bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 weniger als 10.000 Stimmen zum Überspringen der Fünfprozenthürde gefehlt.

„Schwarzer Tag für die Demokratie“

Fabio De Masi sprach in einer ersten Stellungnahme von einem „schwarzen Tag für die Demokratie in Deutschland“. Die Entscheidung habe sein Vertrauen in die rechtsstaatlichen Institutionen schwer erschüttert. Auf das BSW seien nach seinen Angaben in den wenigen überprüften Wahlbezirken 60 Prozent aller Stimmenkorrekturen entfallen. Karlsruhe verlange aus seiner Sicht faktisch, dass die Partei binnen der Beschwerdefrist beim Bundestag jede der knapp 9.500 fehlenden Stimmen mit einer eidesstattlichen Versicherung belege. De Masi hält das für unvereinbar mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Er stellte zudem die Legitimität der Mehrheit von Bundeskanzler Friedrich Merz infrage und forderte Reformen des Wahlprüfungsrechts und der Wahl der Verfassungsrichter.

Auch Sahra Wagenknecht griff die Entscheidung scharf an. „Deutschland hat die Wahlprüfung einer Bananenrepublik – mit höchstrichterlicher Billigung“, erklärte sie. Sie befürchtet, dass Parteien bei knappen Wahlergebnissen selbst bei offenkundigen Unregelmäßigkeiten künftig kaum noch eine Überprüfung erreichen könnten. Damit sei aus ihrer Sicht selbst bei einer Wahlfälschung wirksamer Rechtsschutz gefährdet. Wagenknecht warf den Richtern zudem vor, mit dem Beschluss die Macht und die Mandate jener Parteien zu sichern, die sie ins Amt gebracht hätten.