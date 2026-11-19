Sucharit Bhakdi hat den Atlas-Freiheitspreis 2026 erhalten. In seiner Laudatio würdigt Markus Krall den emeritierten Mikrobiologen für seinen frühen Widerspruch gegen die Corona-Politik und für die Gelassenheit, mit der er auf öffentliche Angriffe reagierte. Die Rede wurde immer wieder von Applaus unterbrochen.

Bhakdi hätte seinen Ruhestand genießen können. Stattdessen meldete sich der renommierte Wissenschaftler schon früh in der Corona-Zeit öffentlich zu Wort und geriet mitten in eine der erbittertsten Debatten der vergangenen Jahre. Krall sieht darin eine Entscheidung aus ärztlichem Pflichtbewusstsein. Bhakdi habe seine Verantwortung wahrgenommen, „nicht nur gegenüber einzelnen ihm anvertrauten Menschen, sondern gegenüber der Allgemeinheit“: „Ich bin mir sicher, lieber Professor Bhakdi, dass Ihr unerschrockenes Eintreten für die Wahrheit weit mehr Leid und Unheil verhindert hat, als Sie selbst sich das auch nur in Ihren wildesten Fantasien vorstellen können.“

Wie sehr ihn Bhakdis Haltung beeindruckte, macht Krall an einer Frage deutlich, die er sich schon damals gestellt habe. „Woher nimmt der Mann seine unerschütterliche Gelassenheit?“ Die Angriffe hätten Bhakdi nach Kralls Überzeugung zum Schweigen bringen sollen. Als er diesen Teil der Rede mit dem Satz „Das ist ihnen nicht gelungen“ abschließt, applaudiert der Saal erneut. Auch auf das Strafverfahren gegen Bhakdi kommt Krall zu sprechen. Er liest aus einer eigenen Stellungnahme vom Mai 2023 vor, in der er den Prozess als Prüfung für den Umgang mit öffentlichem Widerspruch deutete. „Nicht Professor Bhakdi steht am 23. Mai in Wahrheit vor Gericht, sondern die Meinungsfreiheit steht vor Gericht.“

Zum Schluss wendet sich Krall noch einmal direkt an den Preisträger. „Wenn Freiheit etwas mit Verantwortung zu tun hat, so kann ich mir keinen besseren Preisträger als Sie vorstellen.“

Im Video sehen Sie Markus Kralls Laudatio und anschließend die Dankesrede von Sucharit Bhakdi:

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