Am 18. November leuchten weltweit Kirchen und öffentliche Gebäude rot, um an verfolgte Christen zu erinnern. Der neue Jahresbericht der Wiener Beobachtungsstelle OIDAC lenkt den Blick auch auf Europa. Für 2025 dokumentiert sie 2.465 christenfeindliche Straftaten und Vorfälle. Besonders stark stieg die Zahl der Angriffe auf Menschen.

Ashur Sarnaya war vor islamistischer Verfolgung aus dem Irak geflohen. In Frankreich sprach der assyrische Christ im Internet über seinen Glauben. 2025 wurde er in Lyon während eines Livestreams erstochen. Sein Tod gehört zu den schwersten Fällen, die die Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung gegen Christen in Europa in ihrem neuen Jahresbericht anführt. Sein Schicksal gibt dem heutigen „Red Wednesday“, dem weltweiten Aktionstag des katholischen Hilfswerks Kirche in Not, auch in Europa eine besondere Dringlichkeit.

44 Prozent mehr Angriffe auf Personen

Mindestens 395 Angriffe auf Personen erfasste OIDAC für das vergangene Jahr. 2024 waren es 274. Das entspricht einem Anstieg um 44 Prozent. Zu dieser Kategorie zählen körperliche Übergriffe ebenso wie Drohungen und Belästigungen. In Frankreich stieg die Zahl der registrierten Delikte gegen Personen um 70 Prozent. Körperliche Angriffe auf Geistliche wurden dort viermal so häufig erfasst wie im Vorjahr.

Die meisten dokumentierten Vorfälle richteten sich gegen Kirchen und andere christliche Stätten. Dazu gehören Brandstiftungen, Verwüstungen und Schändungen. Was in der Statistik als Sachbeschädigung erscheint, trifft eine Gemeinde an dem Ort, an dem sie betet, ihre Kinder taufen lässt und von ihren Toten Abschied nimmt. Bei der Aufklärung solcher Taten kommt es deshalb auch darauf an, ob ein Gotteshaus, ein Grab oder ein christliches Symbol gezielt angegriffen wurde.

Was in der deutschen Statistik fehlt

Frankreich meldete mit 843 Fällen die höchste amtlich erfasste Zahl, gefolgt von England und Wales mit 624 und Deutschland mit 337. Die Erfassung unterscheidet sich allerdings von Land zu Land. In Deutschland wird Christenfeindlichkeit in der Statistik zur politisch motivierten Kriminalität ausgewiesen. Eine Brandstiftung in einer Kirche kann daher in der allgemeinen Kriminalstatistik auftauchen, ohne als christenfeindliche Tat erfasst zu werden.

Zivilgesellschaftliche Stellen meldeten dem OSZE-Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte zudem 145 Vorfälle aus Deutschland. Beide Erhebungen können sich überschneiden. Die Zahlen geben also einen Einblick in das Ausmaß des Problems, lassen aber keine verlässliche Rangliste der betroffenen Länder zu.

Wie schnell die Debatte über solche Fälle ins Spöttische kippen kann, zeigt die Kritik von OIDAC-Geschäftsführerin Anja Tang am NDR-Format „rabbit hole“. Sie wirft der Redaktion vor, die Arbeit der Beobachtungsstelle herabgesetzt und das Anzünden einer Bibel als „Ankokeln eines Buches“ heruntergespielt zu haben. Ob im Einzelfall ein christenfeindliches Motiv vorliegt, ist eine Frage für die Ermittler. Warum ausgerechnet eine Bibel angezündet wurde, ist eine Frage, die auch Journalisten interessieren sollte.

Glaubensfreiheit gilt auch vor der Kirchentür

Der Jahresbericht befasst sich auch mit dem Druck, den Christen nach Einschätzung von OIDAC in öffentlichen Debatten erleben. Tang warnt vor Selbstzensur, besonders im akademischen Raum. Wie konkret ein solcher Konflikt werden kann, zeigt der Fall des katholischen Philosophen Sebastian Ostritsch. Die Hochschule für Philosophie München sagte einen Vortrag von ihm nach Protesten gegen seine Positionen zu Abtreibung und Sexualethik ab. Gerade an einer Hochschule sollten solche Überzeugungen öffentlich vorgetragen und mit Argumenten bestritten werden können.

OIDAC fordert einen EU-Koordinator gegen christenfeindlichen Hass, vergleichbar mit den bestehenden Stellen gegen Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit. Ob Europa den Schutz seiner Christen ernst nimmt, entscheidet sich im Alltag. Daran, wie sorgfältig die Polizei das Motiv einer Kirchenschändung ermittelt. Daran, wie verlässlich Behörden bedrohte Gemeinden unterstützen. Und daran, wie selbstverständlich Christen auch vor der Kirchentür über ihren Glauben sprechen können.