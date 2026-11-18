(David Berger) Zwei Tage nachdem CBS sein langes Interview mit Bill Gates veröffentlicht hat, fallen weltweit Microsoft-Dienste aus. Einen Tag später verhängt die US-Flugsicherung einen landesweiten Startstopp. Dann stockt der Zahlungsverkehr bei JPMorgan Chase. Die Verantwortlichen nennen technische Ursachen. Doch wie viel erklären ihre Erklärungen wirklich?

Was muss passieren, bevor die Öffentlichkeit eine Warnung ernst nimmt? Bill Gates gab dem CBS-Journalisten Tony Dokoupil darauf eine für ihn typisch Antwort. Nach einem schweren Cyberangriff mit erheblichen Folgen, sagte Gates sinngemäß, würden die Leute sagen: „Okay, sie hatten recht.“ Womöglich müsse man erst einige der negativen Folgen erleben, bevor man so entschieden reagiere, wie es nötig wäre. Dokoupil fragte nach, ob es also einer Katastrophe bedürfen könnte. Gates antwortete knapp: „That’s fair.“ Das könne man so sagen.

Erst das Interview, dann die Ausfälle

CBS strahlte den Fernsehbeitrag bereits am 21. September 2026 aus, als Gates zur UN-Generalversammlung in New York war. Am 10. November veröffentlichte der Sender das längere Gespräch als Podcast. Am 12. November begannen die weltweiten Störungen bei Microsoft 365. Outlook und Teams waren betroffen. Am 13. November verhängte die US-Luftfahrtbehörde FAA einen fast fünfstündigen landesweiten Startstopp. Reuters zufolge wurden über drei Tage mehr als 18.000 Flüge gestrichen. Am 16. November meldete JPMorgan Chase Probleme bei der Verarbeitung von Transaktionen. Auch United Airlines musste an diesem Tag wegen eines Computerproblems zahlreiche Abflüge vorübergehend stoppen.

Danach ging der CBS-Ausschnitt erneut viral. Auf X entstand aus Gates’ Überlegung die Behauptung, er halte einen gigantischen Cyberangriff für nötig, damit die Menschen den „Experten“ nachgeben. Die zugespitzte Fassung „Wir werden ein paar Cyberangriffe starten“ ist im Interview nicht gefallen. Brisant ist, was Gates tatsächlich sagte. Er rechnet damit, dass eine schwere Krise den Warnern recht geben und die Bereitschaft zu entschiedenem Handeln erhöhen könnte.

Wie viel erklärt ein „Softwarefehler“?

Microsoft nennt drei Faktoren für den weltweiten Ausfall: einen bereits vorhandenen Softwarefehler, höhere Netzlast und verringerte Serverkapazität. Bei der US-Flugsicherung trat die Störung nach bisherigen Angaben bei Arbeiten an der Netzinfrastruktur auf. JPMorgan Chase führt die Probleme auf einen Softwarefehler zurück. US-Außenminister Marco Rubio erklärte am 17. November, es gebe keine Hinweise auf einen gemeinsamen Ursprung oder einen Angriff.

Doch „Softwarefehler“ ist schnell gesagt. Wer erklären will, warum in den gesamten USA stundenlang keine Maschinen starten konnten, muss mehr benennen als den mutmaßlichen Auslöser. Welche Systeme fielen in welcher Reihenfolge aus? Warum konnten die Ausweichsysteme den Betrieb nicht aufrechterhalten? Und welche Befunde stützen die Einschätzung, dass niemand von außen eingegriffen hat? Die zeitliche Häufung allein belegt keinen Angriff. Die Tragweite der Ausfälle rechtfertigt eine Aufarbeitung, deren Ergebnisse auch Außenstehende nachvollziehen können.

Was die Corona-Zeit über Gewissheiten gelehrt hat

Seit der Corona-Zeit sollte man wissen, wie schnell aus vorläufigen Einschätzungen in Politik und Medien öffentliche Gewissheiten werden können. Das gilt für Alarmmeldungen ebenso wie für Entwarnungen. Wer sich auf die Aussagen von Regierungen und Konzernen verlassen soll, darf erwarten, dass sie offenlegen, was sie geprüft haben und welche Fragen noch offen sind. Gerade wenn ihre eigenen Entscheidungen und Systeme auf dem Prüfstand stehen. Gates spricht im CBS-Interview einen politischen Mechanismus erstaunlich offen an. Nach einer schweren Krise, so seine Überlegung, dürften mehr Menschen bereit sein, den Warnern recht zu geben und entschiedenere Maßnahmen mitzutragen. Damit stellt sich eine Frage, die im Interview kaum zur Sprache kommt: Wer entscheidet im Ernstfall, welche Maßnahmen angemessen sind? Wer in der Krise mehr Befugnisse verlangt, muss erklären, wem sie übertragen werden, wer sie kontrolliert und wann sie wieder enden.

Wie verwundbar der digitale Alltag geworden ist, zeigt schon die Bilanz dieser wenigen Tage. In Großbritannien berichtete die Regierung dem Parlament, dass der Microsoft-Ausfall Teile des Gesundheitswesens und der öffentlichen Verwaltung beeinträchtigte. Der Notruf blieb erreichbar. Manche Unternehmen konnten jedoch gewöhnliche Geschäftsvorgänge nicht mehr abwickeln. Ein technisches Problem bei einem einzigen Anbieter wurde binnen Stunden zum Problem für Betriebe und Behörden in mehreren Ländern. Man muss auf die von Gates beschriebene Katastrophe also nicht warten. Die Ausfälle dieser Woche reichen aus, um von den Verantwortlichen überprüfbare Antworten zu verlangen – auch auf die Frage, welche Dienste beim nächsten Ausfall weiterlaufen.

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