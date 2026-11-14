Trump bremst Vance aus: Kriegsangst, Flugstopp und große Verwirrung

Donald Trump zieht seinen Vizepräsidenten JD Vance von der Iran-Diplomatie ab, während Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu auf neue Angriffe drängt. Ein landesweiter Startstopp an amerikanischen Flughäfen und massive Microsoft-Störungen verschärfen die Verunsicherung. Ein Zusammenhang zwischen den technischen Ausfällen und der militärischen Krise ist bislang nicht belegt.

Trump erklärt ein Abkommen mit Iran für überflüssig und bremst seinen Vizepräsidenten aus. Israels Geheimdienstchef reist zu Beratungen nach Washington. Gleichzeitig bleiben in den USA Flugzeuge am Boden, während weltweit Microsoft-Dienste ausfallen. Die Nachrichten der vergangenen Stunden ergeben ein beunruhigendes Bild. In den sozialen Netzwerken kursieren Spekulationen über Hackerangriffe und Verbindungen zwischen den Störungen. Fehlende Erklärungen und zunächst unklare Aussichten auf eine Behebung der technischen Probleme verstärken die Verwirrung.

Vances Diplomatie verliert Rückhalt

Am Donnerstag erklärte Trump, die Vereinigten Staaten benötigten kein Abkommen mit Iran mehr. Vance solle sich auf angebliche Korruption und Kriminalität in demokratisch regierten Städten und Bundesstaaten konzentrieren. Die Anweisung traf eine diplomatische Initiative: Zuvor hatte das Wall Street Journal berichtet, Vance erwäge persönliche Gespräche mit einem hochrangigen iranischen Sicherheitsvertreter. Reuters konnte diese Pläne nicht unabhängig bestätigen. Trump wies seinem Vizepräsidenten jedoch gerade in dieser Situation öffentlich andere Aufgaben zu. Ein Beschluss zur Großoffensive folgt daraus noch nicht. Außenminister Marco Rubio hatte am 10. November erklärt, größere Kampfoperationen seien angesichts der wirtschaftlichen Druckkampagne nicht erforderlich. Blockade und Sanktionen bleiben damit eine Option zwischen Verhandlungslösung und militärischer Eskalation.

Israel drängt dagegen offenbar auf Angriffe. Mossad-Chef Roman Gofman reiste am Freitag nach Washington zu Gesprächen mit CIA-Direktor John Ratcliffe. Auch ein Treffen mit Trump-Unterhändler Steve Witkoff war vorgesehen. Nach Medienberichten versucht Netanjahu, Trump zur Wiederaufnahme einer größeren Offensive zu bewegen. Die beteiligten Behörden kommentierten die Gespräche nicht offiziell. Selbst Israels Führung ist offenbar uneins: Nach einem bislang unbestätigten Bericht des Fernsehsenders Channel 12 widersetzt sich Generalstabschef Eyal Zamir einem sofortigen Angriff, während Netanjahu und mehrere Sicherheitsverantwortliche dafür seien. Zamir halte die Bedrohung für ernst, aber nicht für so dringend, dass sie einen Angriff während der Regierungsbildung rechtfertige.

Ein israelischer Angriff ohne unmittelbare US-Beteiligung ist als Szenario bereits beschrieben worden. ABC News berichtete darüber am 22. Oktober unter Berufung auf israelische Quellen. Eine Quelle hielt auch dafür Washingtons Zustimmung für erforderlich. Das dokumentiert mögliche Planungen, keinen aktuellen Angriffsbefehl. Ein vom israelischen Sender Kan zitierter Sicherheitsvertreter betonte zudem, militärische Vorbereitung bedeute noch keine politische Kriegsentscheidung. Dennoch erhöht das Zusammentreffen von Angriffsplanungen, diplomatischen Rückschlägen und internen Meinungsverschiedenheiten die Unsicherheit über den weiteren Kurs.

Technische Ausfälle befeuern Spekulationen

In diese Lage platzte am Freitag eine außergewöhnliche Störung des US-Luftverkehrs. Die Luftfahrtbehörde FAA verhängte wegen Kommunikationsproblemen in der Flugsicherung einen landesweiten Startstopp. Bereits fliegende Maschinen durften grundsätzlich weiterfliegen und landen. Die Behauptung, der gesamte Flugverkehr sei eingestellt worden, ist deshalb ungenau. Nach mehr als vier Stunden wurde die Maßnahme aufgehoben: Seit Samstag, 2.15 Uhr deutscher Zeit, war der Luftraum wieder geöffnet. Verspätungen und Ausfälle dauerten jedoch an. Nach der vorläufigen Regierungserklärung waren ältere technische Systeme mit Daten überlastet worden. Verkehrsminister Sean Duffy nannte Probleme an Routern und Vermittlungstechnik. Heimatschutzminister Markwayne Mullin erklärte, bislang gebe es keine Hinweise auf einen Cyberangriff; die Untersuchung werde fortgesetzt.

Microsoft kämpfte bereits seit Donnerstag mit weitreichenden Ausfällen bei Outlook und weiteren Anwendungen. Nach Unternehmensangaben waren mehrere Server unerwartet nicht verfügbar und hatten dadurch die verbleibende Infrastruktur überlastet. Ein Anstieg des Datenverkehrs sei nicht die Ursache gewesen. Microsoft erklärte ausdrücklich, es gebe keine Hinweise auf eine Verbindung zum FAA-Startstopp. Auch Mullin bezeichnete die Vorfälle als getrennte Probleme. Ihre zeitliche Nähe erklärt die öffentliche Unruhe, belegt aber weder eine gemeinsame Ursache noch einen Zusammenhang mit der militärischen Krise.

Die militärische Gefahr besteht unabhängig davon. Am Freitag meldete Iran einen Angriff auf ein amerikanisches Frühwarnradar in Bahrain. Das US-Zentralkommando CENTCOM widersprach der behaupteten Zerstörung: Zwei iranische Angriffsdrohnen seien ohne Schäden abgeschossen worden. Teheran sprach von Vergeltung für einen Luftangriff auf einen Kommunikationsturm im Süden Irans. Damit treffen eine geschwächte Diplomatie, israelischer Druck und neue direkte Militäraktionen aufeinander. Washington sendet zugleich widersprüchliche Signale zwischen wirtschaftlichem Druck, Gesprächsbereitschaft und Drohungen. Ein Großangriff ist nicht bestätigt. Doch gerade das Nebeneinander offener Optionen und militärischer Zwischenfälle macht die Lage gefährlich: Eine weitere Eskalation könnte den verbliebenen diplomatischen Spielraum rasch zerstören.