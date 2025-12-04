Donnerstag, 4. Dezember 2025

Terroranschlag auf Nordestream: So endet eine der größten Lügen der Biden-Ära

(c) Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons
David Berger
By David Berger
Was wir längst alle wussten, wird durch jetzt durch das US-Politikmagazin The Hill bestätigt: Die Ukraine hat mit voller Unterstützung der USA den Terroranschlag auf die Northstream-Pipeline durchgeführt. Präsident Biden war umfassend informiert. Die Wahrheit wurde nun auch durch einen deutschen Gerichtsprozess nun offiziell bestätigt.

Der Autor des Artikels, Jonathan Turley, Shapiro-Professor für Recht von öffentlichem Interesse an der George Washington University und Bestsellerautor schreibt:

Diese Woche erließ ein deutsches Gericht einen Haftbefehl gegen den Ukrainer Serhii Kuznietsov, was endlich bestätigen könnte, was schon lange vermutet wurde: dass die Ukraine für die Sabotage der Nord Stream-Pipelines in den Gewässern vor Dänemark und Schweden im Jahr 2022 verantwortlich war.

So log die Biden-Administration

Die Biden-Regierung könnte zuvor gewarnt worden sein. Angeblich wurde ihr vor Jahren von einem ukrainischen Whistleblower mitgeteilt, dass ein sechsköpfiges Team ukrainischer Spezialeinheiten plante, ein Boot zu mieten, zum Meeresboden zu tauchen und das Nord Stream-Projekt in die Luft zu sprengen. Die Operation wurde Berichten zufolge von General Valerii Zaluzhnyi, dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, geleitet.

Dennoch schürten die Biden-Regierung und viele Medien nach dem Angriff Spekulationen, dass Russland seine eigene Pipeline zerstört habe, obwohl es Beweise und Logik gab, die das Gegenteil nahelegten. Es war eine weitere bequeme Behauptung einer russischen False-Flag-Operation, die es der Biden-Regierung ermöglichte, die Möglichkeit zu ignorieren, dass die Ukraine nicht nur Umweltverbrechen begangen, sondern auch ihre Verbündeten bewusst belogen hatte.

Seit Jahren stellen einige von uns die offizielle Darstellung der Biden-Regierung hinsichtlich der verfügbaren Beweise für die Verantwortlichen in Frage.

Milliardenbeträge an Hilfsgeldern für die Ukraine

Die Vermutung eines russischen Angriffs auf eine russische Pipeline erschien nie logisch. Allerdings flossen Milliardenbeträge an Hilfsgeldern in die Ukraine, deren Höhe inzwischen schätzungsweise 180 Milliarden Dollar übersteigt. Eine Sabotage der Pipelines unserer Verbündeten durch die Ukraine wäre kaum passend gewesen, zumal da viele die Kosten für die Steuerzahler in Frage stellten.

Die Biden-Regierung war nicht die einzige, die sich für die Ukraine einsetzte, da Selenskyj trotz zunehmender gegenteiliger Beweise jede Verantwortung ablehnte. Als ein weiterer mutmaßlicher ukrainischer Saboteur in Polen gefunden wurde, blockierte ein polnisches Gericht die Auslieferung an Deutschland und ordnete seine Freilassung an. Der Grund? Der Richter stützte seine Entscheidung nicht auf die ukrainischen Dementis. Stattdessen erklärte er, dass die Tat im Namen eines gerechten Krieges begangen worden sei. (Polen bleibt die Frontlinie gegen die russische Aggression in Europa).

Den ganzen Artikel können Sie hier lesen: A German court may have just shattered one of the Biden era’s biggest lies

David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

