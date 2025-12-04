Was wir längst alle wussten, wird durch jetzt durch das US-Politikmagazin The Hill bestätigt: Die Ukraine hat mit voller Unterstützung der USA den Terroranschlag auf die Northstream-Pipeline durchgeführt. Präsident Biden war umfassend informiert. Die Wahrheit wurde nun auch durch einen deutschen Gerichtsprozess nun offiziell bestätigt.

Der Autor des Artikels, Jonathan Turley, Shapiro-Professor für Recht von öffentlichem Interesse an der George Washington University und Bestsellerautor schreibt:

Diese Woche erließ ein deutsches Gericht einen Haftbefehl gegen den Ukrainer Serhii Kuznietsov, was endlich bestätigen könnte, was schon lange vermutet wurde: dass die Ukraine für die Sabotage der Nord Stream-Pipelines in den Gewässern vor Dänemark und Schweden im Jahr 2022 verantwortlich war.

So log die Biden-Administration

Die Biden-Regierung könnte zuvor gewarnt worden sein. Angeblich wurde ihr vor Jahren von einem ukrainischen Whistleblower mitgeteilt, dass ein sechsköpfiges Team ukrainischer Spezialeinheiten plante, ein Boot zu mieten, zum Meeresboden zu tauchen und das Nord Stream-Projekt in die Luft zu sprengen. Die Operation wurde Berichten zufolge von General Valerii Zaluzhnyi, dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, geleitet.

Dennoch schürten die Biden-Regierung und viele Medien nach dem Angriff Spekulationen, dass Russland seine eigene Pipeline zerstört habe, obwohl es Beweise und Logik gab, die das Gegenteil nahelegten. Es war eine weitere bequeme Behauptung einer russischen False-Flag-Operation, die es der Biden-Regierung ermöglichte, die Möglichkeit zu ignorieren, dass die Ukraine nicht nur Umweltverbrechen begangen, sondern auch ihre Verbündeten bewusst belogen hatte.

Seit Jahren stellen einige von uns die offizielle Darstellung der Biden-Regierung hinsichtlich der verfügbaren Beweise für die Verantwortlichen in Frage.

Milliardenbeträge an Hilfsgeldern für die Ukraine

Die Vermutung eines russischen Angriffs auf eine russische Pipeline erschien nie logisch. Allerdings flossen Milliardenbeträge an Hilfsgeldern in die Ukraine, deren Höhe inzwischen schätzungsweise 180 Milliarden Dollar übersteigt. Eine Sabotage der Pipelines unserer Verbündeten durch die Ukraine wäre kaum passend gewesen, zumal da viele die Kosten für die Steuerzahler in Frage stellten.

Die Biden-Regierung war nicht die einzige, die sich für die Ukraine einsetzte, da Selenskyj trotz zunehmender gegenteiliger Beweise jede Verantwortung ablehnte. Als ein weiterer mutmaßlicher ukrainischer Saboteur in Polen gefunden wurde, blockierte ein polnisches Gericht die Auslieferung an Deutschland und ordnete seine Freilassung an. Der Grund? Der Richter stützte seine Entscheidung nicht auf die ukrainischen Dementis. Stattdessen erklärte er, dass die Tat im Namen eines gerechten Krieges begangen worden sei. (Polen bleibt die Frontlinie gegen die russische Aggression in Europa).

Den ganzen Artikel können Sie hier lesen: A German court may have just shattered one of the Biden era’s biggest lies