Reizgas an Berliner Schule: Acht Schüler ins Krankenhaus gebracht

An einem Oberstufenzentrum in Berlin-Hellersdorf hat Reizgas einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Acht Schüler mussten nach bisherigen Angaben ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13.45 Uhr an der Rahel-Hirsch-Schule in der Peter-Weiss-Gasse. Nach Angaben der Berliner Polizei wurde im Gebäude Reizgas versprüht und ein Alarm ausgelöst. Mehrere Personen erlitten Atemwegsreizungen. Rettungskräfte versorgten die Betroffenen; auch ein Rettungshubschrauber landete am Einsatzort.

Wie die Berliner Zeitung unter Berufung auf einen Feuerwehrsprecher berichtet, wurden zunächst acht Schüler in Krankenhäuser gebracht. Weitere Schüler wurden vor Ort behandelt. Zur Schwere der Verletzungen lagen zunächst keine Angaben vor.

Die Rahel-Hirsch-Schule ist ein Oberstufenzentrum für Medizin und Gesundheit. Wer das Reizgas versprühte und aus welchem Grund, ist bislang unklar. Die Polizeidirektion 3 hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.