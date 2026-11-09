Wenn die Geschichte aufhört, eine Warnung zu sein

Wer die Unfreiheit in Ost-Berlin und die Iranische Revolution erlebt hat, blickt mit besonderer Sorge auf politische Entwicklungen in Amerika. Elisabeth Sabaditsch-Wolff fragt, was geschieht, wenn das Land seine Rolle als Zufluchtsort der Freiheit verliert.

Der Erdrutsch bei den amerikanischen Zwischenwahlen hinterlässt bei mir ein tiefes Unbehagen. Nicht, weil die Demokraten gewonnen haben. Das ist Demokratie. Die Menschen gehen wählen, und manchmal kommt dabei etwas heraus, das uns nicht sonderlich gefällt. Damit kann ich leben, auch wenn ich die Richtung, für die sich die Wähler entschieden haben, zutiefst ablehne.

Viel schwerer fällt es mir, mit der Begeisterung zu leben, die diese Siege begleitet, mit dem beinahe schadenfrohen Jubel über Entwicklungen, die mich an Dinge erinnern, die ich schon gesehen habe. Mindestens fünf Mitglieder der Democratic Socialists of America, einer Organisation am linken Rand der Demokraten mit einer eigenen Gruppierung, die sich offen als marxistisch-leninistisch bezeichnet, ziehen neu in den Kongress ein. Eine von ihnen, Claire Valdez aus New York, sagte schon im Juni, als sie ihre Vorwahl gewann, diese Bewegung sei gekommen, um zu bleiben. Ich glaube ihr. Und ich frage mich, ob die Jubelnden auch nur ahnen, warum Menschen wie mich das so beunruhigt.

Erinnerungen an Ost-Berlin und den Iran

Vier prägende Jahre habe ich in der Reagan-Ära in Amerika verbracht, in Chicago, zu einer Zeit, als der Kommunismus keine ferne historische Kuriosität war. Wir lernten in der Schule darüber. Wir sahen die Nachrichten aus Moskau und Osteuropa. Wir wussten von der Berliner Mauer, von den Menschen, die ihr Leben riskierten, um aus kommunistischen Ländern zu fliehen, und vom grundlegenden Unterschied zwischen einer Gesellschaft, in der der Einzelne frei ist, und einer, in der der Staat die Grenzen dieser Freiheit festlegt.

In diesen Tagen jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum 37. Mal. Viele Leser dieser Zeilen haben diese Mauer von der anderen Seite gekannt und wissen besser als ich, was sie bedeutet hat. Ich war nur Besucherin. Im November 1988, genau zwölf Monate vor ihrem Fall, was damals niemand ahnte, ging ich über den Checkpoint Charlie von West- nach Ost-Berlin hinüber, in eine Welt, wie sie verschiedener kaum hätte sein können.

Noch heute sehe ich das geschäftige West-Berlin vor mir, den Kurfürstendamm mit seinen funkelnden Lichtern in den dunklen Novembernächten, und dann, auf der anderen Seite, die Tristesse, das Grau und die greifbare Verzweiflung einer zerstörten Gesellschaft. Ich durfte wieder zurück. Die Menschen dort nicht. An jenem Tag habe ich beschlossen, dass ich in keiner vom Sozialismus regierten Gesellschaft leben will. Damals nicht, heute nicht, niemals.

Ebenso wenig habe ich den Iran vergessen.

Ich war sieben Jahre alt und lebte während der Iranischen Revolution von 1979 dort. Ich sah zu, wie sich ein Land ideologisch verwandelte, und erst Jahre später erfuhr ich, wie es dazu gekommen war: Linke und Khomeinis Anhänger hatten sich gegen den Schah zusammengetan. Der gemeinsame Feind führte sie zusammen, was aber nicht bedeutete, dass sie dieselbe Zukunft für den Iran wollten. 1983 war die kommunistische Tudeh-Partei verboten und ihre Führung im Gefängnis, und 1988, im selben Jahr, in dem ich in Ost-Berlin stand, wurden Tausende politische Gefangene hingerichtet, darunter Linke.

Diese Erfahrungen haben meine politischen Überzeugungen geprägt, lange bevor ich von meinen Landsleuten Friedrich A. Hayek und Ludwig von Mises oder von Murray Rothbard gehört hatte. Als ich schließlich ihre Gedanken kennenlernte, fand ich ein Verständnis von individueller Freiheit, das mir unmittelbar einleuchtete. Vor allem Hayek verstand Freiheit als Freiheit von willkürlichem Zwang, mit einem Staat, der durch die Herrschaft des Rechts gebunden ist, statt ermächtigt, das Leben der Menschen nach einer großen politischen Vision zu lenken. Wer gesehen hat, was geschieht, wenn diese Schranken fallen und der Einzelne sich einer Ideologie unterordnen muss, braucht für diese Argumente keine lange Überzeugungsarbeit.

Wenn das historische Gedächtnis schwindet

Deshalb kann ich die gegenwärtige Begeisterung so schwer verstehen.

Amerika ist Generationen von Menschen zur Heimat geworden, die vor dem Kommunismus, vor religiöser Verfolgung und vor autoritären Regierungen geflohen sind. Sie kamen, weil Amerika etwas anderes war. Es bot die Möglichkeit, zu leben, ohne dass der Staat oder eine religiöse Autorität jeden Bereich des Lebens bestimmte. Und nun sehe ich Amerikaner politische Ideen und Bündnisse feiern, die Fragen aufwerfen, von denen ich dachte, die Geschichte hätte uns längst gelehrt, sie zu stellen.

Ich behaupte nicht, dass jeder Demokrat ein Kommunist ist oder dass jeder Sieg der Demokraten ein Schritt in den Totalitarismus ist. Das wäre viel zu einfach. Was mich besorgt, ist die wachsende Akzeptanz sozialistischer Ideen, die Anziehungskraft des Kommunismus auf einen Teil der Linken und die Bereitschaft, im Streben nach politischer Macht grundlegende ideologische Unterschiede zu übersehen.

Am meisten beunruhigt mich vielleicht das offensichtliche Fehlen eines historischen Gedächtnisses. Wir scheinen immer bereitwilliger politische Bewegungen nach dem zu beurteilen, was sie versprechen, statt danach, was vergleichbare Bewegungen getan haben, als sie an der Macht waren.

Und das führt mich zu der Frage, die mich nicht loslässt.

Was geschieht, wenn Menschen die Warnzeichen nicht mehr erkennen? Was geschieht, wenn sie politische Entwicklungen feiern, ohne zu bedenken, wohin sie führen können? Und was geschieht, wenn sie die Gefahr endlich erkennen und feststellen müssen, dass eine Umkehr außerordentlich schwierig geworden ist?

Ich bin nicht zornig darüber, dass die Amerikaner anders gewählt haben, als ich es mir gewünscht hätte. Was ich empfinde, ist Sorge vor dem, was kommt, und sie wurzelt in Erfahrungen, die ich nicht einfach beiseiteschieben kann.

Wer Ost-Berlin gesehen und die Iranische Revolution miterlebt hat, weiß, wie tiefgreifend sich politische Systeme verändern können und wie leicht Freiheiten verschwinden, die man für selbstverständlich gehalten hat.

Das ist auch keine innere Angelegenheit der Amerikaner. Wir Europäer haben uns daran gewöhnt, dass es dieses Amerika gibt. Wer hierzulande spürt, wie die Freiheit enger wird, hat immer noch den Gedanken im Hinterkopf, dass es im Notfall einen Ort gibt, an den man gehen kann.

Mein Leben lang war Amerika dieser Ort, an den Menschen fliehen konnten, wenn anderswo die Freiheit verschwand.

Was aber, wenn Amerika selbst aufhört, dieser Ort zu sein?

Wohin gehen die Menschen dann?

Kitty Werthmann, eine nach Amerika ausgewanderte Österreicherin, hat diese Frage schon vor Jahren beantwortet, und ich zitiere sie seither immer wieder: „Nach Amerika gibt es keinen Ort mehr, wohin man gehen könnte!“

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Elisabeth Sabaditsch-Wolff ist eine österreichische Autorin und internationale Vortragsrednerin. Als Tochter eines Diplomaten erlebte sie die Iranische Revolution von 1979 als Kind, lebte später im Irak, in Kuwait und in Libyen und gehörte 1990 beim irakischen Überfall auf Kuwait zu den österreichischen Geiseln. Seit mehr als einem Jahrzehnt verteidigt sie die Meinungsfreiheit bei OSZE-Treffen und warnt die Amerikaner vor dem Verlust dieser Freiheit; von ihr stammt das Buch „Truth Was My Crime“, in Kürze erscheint „Still Saying It“.

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