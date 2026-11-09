Der 24-Jährige, der am Samstag auf dem Krakauer Hauptmarkt sechs Menschen erschoss, ist tot. Nach Angaben der Polizei in Kleinpolen erlag er am frühen Montagmorgen im Krankenhaus seinen Verletzungen. Polizisten hatten ihn bei ihrem Einsatz angeschossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen Terrorverdachts.

Der Mann fuhr am Samstagnachmittag mit einem Auto auf den Hauptmarkt und eröffnete das Feuer auf Passanten. Nach Angaben der Stadt wurden 15 Menschen verletzt. Unter den sechs Todesopfern sind eine Österreicherin und eine Person aus Großbritannien. In einem Wohnhaus in Ostrowiec Świętokrzyski, rund zwei Autostunden nordöstlich von Krakau, fanden Ermittler später die Leichen seiner Eltern und seiner Schwester. Nach bisherigem Ermittlungsstand steht der 24-Jährige auch im Verdacht, seine Angehörigen erschossen zu haben.

Die von Präsident Karol Nawrocki ausgerufene zweitägige Staatstrauer dauert am Montag an. Radio- und Fernsehsender änderten ihr Programm, Theater sagten Vorstellungen ab. Am Tatort legten Menschen Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Für Montagabend ist auf dem Hauptmarkt eine Kundgebung angekündigt.

Ein ironischer Kommentar dazu in den sozialen Netzwerken: „Todesschützen, die nicht reden können, werden, glaube ich, automatisch als politische Gewalt von Rechts eingeordnet?“

Tod des Täters kommt Tusk & Co gelegen

Politisch dürfte der Tod des Schützen der Regierung von Donald Tusk gelegen kommen. Ihr Innenminister Marcin Kierwiński hatte schon wenige Stunden nach der Tat eine Faszination für rechtsextreme Ideologien ins Spiel gebracht und diese Spur am Sonntag als eine von mehreren Hypothesen eingeordnet.

Zugleich berichtete Philosophia Perennis über Hinweise aus Polizeikreisen auf ultralinke Ansichten sowie über unbestätigte Angaben zu einer Antifa-Nähe und einem möglichen Kampfeinsatz in der Ukraine. Was davon mit der Tat zu tun hatte, bleibt offen. Mit dem Tod des Schützen entfällt die Möglichkeit, ihn vor Gericht zu seiner politischen Orientierung und seinem Motiv zu befragen. Eine Frage bleibt der Regierung allerdings erhalten. Warum hielt es ihr Innenminister für nötig, ausgerechnet die rechte Spur so früh öffentlich hervorzuheben?