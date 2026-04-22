Manuel Ostermann ist neuer Bundesvorsitzender der DPolG Bundespolizei

Im Rahmen des 26. Bundeskongresses der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) wurde Manuel Ostermann zum neuen DPolG Bundesvorsitzenden gewählt. Rund 500 Delegierte aus dem gesamten Bundesgebiet waren am 20. und 21. April 2026 im Estrel Berlin zusammengekommen, um für die kommenden Jahre richtungsweisende Entscheidungen für die Zukunft der DPolG und die polizeiliche Arbeit in Deutschland zu treffen.

Heiko Teggatz war seit 2019 der Bundesvorsitzende der DPolG Bundespolizei. Seine Nachfolge tritt nun Manuel Ostermann von der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Essen, an. Ostermann fungierte bereits seit 2023 als 1. Stellvertretender Vorsitzender der DPolG Bundespolizei.

„Es war mir eine große Ehre, diesem tollen Verband vorstehen zu dürfen. Eine großartige Teamleistung hat die DPolG Bundespolizei zu dem gemacht, was sie heute ist“, erklärte Teggatz unmittelbar nach Ostermanns Wahl. „Ich wünsche dem neuen Team alles erdenklich Gute und bin mir sehr sicher, dass dieser Erfolgskurs fortgeführt wird. Danke für Euer Vertrauen und Eure Loyalität. Ich werde mich immer an diese großartige Zeit erinnern.“

Ostermann bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen seiner Gewerkschaftskollegen in seine Arbeit: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und darauf, uns weiter als geschlossenes Team mit klarer Haltung und als starke Vertretung für die Interessen, die Sicherheit und das Wohl unserer Kolleginnen und Kollegen einzusetzen. Darauf könne sich alle Beschäftigten der Bundespolizei, des BKA und des BALM verlassen!“

„Die Antifa will mich abschlachten“

Der neue Vorsitzende der DPolG Bundespolizei sprach weiter über die Schwerpunkte der künftigen Gewerkschaftsarbeit und stimmte die Organisation auf die vielfältigen und zunehmend komplexen Herausforderungen in den kommenden Jahren ein. „Seit jeher ist unsere Deutsche Polizeigewerkschaft Bundespolizei ein verlässlicher Partner an der Seite unserer Kolleginnen und Kollegen – und dieser Verantwortung werden wir auch in Zukunft gerecht werden. Unser Anspruch ist es, die Anliegen der Beschäftigten klar zu artikulieren, konstruktiv in den Dialog einzubringen und nachhaltige Verbesserungen zu erreichen.“

Mit dem Wahlausgang setzt die Deutsche Polizeigewerkschaft auch ein Plädoyer gegen die explodierende Gewalt sowohl die importierte als auch die von Links ausgehende und teilweise über die NGOs sogar noch vom Staat unterstützte. Im Februar berichtete Manuel Ostermann bei Apollo-News über die Bedrohung durch Linksextremisten, wie sich sein Alltag dadurch verändert hat und über das strukturelle Versagen der Politik, die Gefahr durch Linksradikalismus anzugehen.

Hören wir, was Manuel Ostermann selbst zu seinem neuen Amt zu sagen hat:

Heute ist ein Traum in Erfüllung gegangen.

Ich bin unglaublich dankbar und möchte von ganzem Herzen danke sagen.

Und jetzt – packen wir’s an 💙👍 pic.twitter.com/4tNnnyAgkz — Manuel Ostermann (@M_Ostermann) April 21, 2026

Mehr zu Ostermann finden Sie hier: Manuel Ostermann bei PP.