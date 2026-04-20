Migration

Schüler von fünf Syrern vergewaltigt – Freispruch für alle

(c) Screenshot YT
David Berger
By David Berger
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Passend zur Veröffentlichung der Kriminalitätsstatistik 2025 war Youtuberin „eingollan“ in Berlins Messer-Hotspot. Die Menschen, die sie getroffen hat, haben von Erfahrungen berichtet, die auch nach vielen Jahren Migrationshorror noch immer schockieren. 

Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger ist erneut angestiegen und lag insgesamt bei 35,5 Prozent, dabei wurden ausländerrechtliche Verstöße hier noch gar nicht berücksichtigt. Besonders zeigt sich der Anstieg bei Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen (plus 6,5 Prozent) sowie Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexueller Übergriffe im besonders schweren Fall auch mit Todesfolge (plus 8,5 Prozent). Die Zahl der Kinder, die durch Gewaltkriminalität auffielen, stieg zwar um 3,3 Prozent auf rund 14.200 Tatverdächtige an. Der Anstieg fiel jedoch weniger stark als im Vorjahr aus (plus 11,3 Prozent). (Quelle)

Vergewaltigung von männlichen Jugendlichen in Schweden

Schon 2017 habe ich auf das weithin verschwiegene Problem der Vergewaltigung von männlichen Kindern und Jugendlichen durch bestimmte Migrantengruppen hingewiesen:

Schweden: Afghanen-Gangs vergewaltigen immer öfter minderjährige Jungs

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David Berger
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David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

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