Schüler von fünf Syrern vergewaltigt – Freispruch für alle

Passend zur Veröffentlichung der Kriminalitätsstatistik 2025 war Youtuberin „eingollan“ in Berlins Messer-Hotspot. Die Menschen, die sie getroffen hat, haben von Erfahrungen berichtet, die auch nach vielen Jahren Migrationshorror noch immer schockieren.

Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger ist erneut angestiegen und lag insgesamt bei 35,5 Prozent, dabei wurden ausländerrechtliche Verstöße hier noch gar nicht berücksichtigt. Besonders zeigt sich der Anstieg bei Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen (plus 6,5 Prozent) sowie Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexueller Übergriffe im besonders schweren Fall auch mit Todesfolge (plus 8,5 Prozent). Die Zahl der Kinder, die durch Gewaltkriminalität auffielen, stieg zwar um 3,3 Prozent auf rund 14.200 Tatverdächtige an. Der Anstieg fiel jedoch weniger stark als im Vorjahr aus (plus 11,3 Prozent). (Quelle)

Vergewaltigung von männlichen Jugendlichen in Schweden

Schon 2017 habe ich auf das weithin verschwiegene Problem der Vergewaltigung von männlichen Kindern und Jugendlichen durch bestimmte Migrantengruppen hingewiesen: