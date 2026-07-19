(David Berger) „Ich bin der Anti-Spahn“: Mit diesem klaren Statement bricht Erik Kothny eine Lanze für ein Leben jenseits ideologischer Konstrukte. Der ehemalige Fechttrainer stellt seine Biografie der modernen Identitätspolitik gegenüber und erinnert an die Bedeutung von Leistung, biologischer Realität und familiärer Verantwortung. Ein leidenschaftliches Plädoyer für Werte, die Bestand haben, wenn das politische Scheinwerferlicht erlischt.

In einer Zeit, in der politische Entscheidungen und private Lebensentwürfe oft unter dem Banner ideologischer Identitätspolitik stehen, blickt Erik Kothny auf seinen eigenen Weg zurück. Der ehemalige Fechttrainer, der durch die Karriere seines Sohnes Wiradech „Willi“ Kothny weltbekannt wurde, zieht einen scharfen Vergleich zwischen seinem Leben und den Entwicklungen rund um den gestern von seinem Amt als Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag zurückgetretenen Jens Spahn. Sein Statement ist mehr als eine persönliche Abrechnung; es ist eine philosophische Mahnung, die Realität über das Wünschenswerte zu stellen.

Leistung statt Ideologie

Kothny erzählt die Geschichte von „Willi“, den er aus einer Blechhütte am thailändischen River Kwai adoptierte. Anstatt den Weg über moderne, oft kontrovers diskutierte Konzepte der Familiengründung zu gehen, wählte er die klassische Form der Adoption. Sein Sohn erhielt in Deutschland nicht nur Schule und Ausbildung, sondern verinnerlichte das Prinzip der Gegenleistung: Durch olympische Medaillen und den Gewinn zahlreicher Titel erbrachte er eine sichtbare Leistung für das Land, die ihm die Auszeichnung mit dem Silbernen Lorbeerblatt einbrachte.

Für Kothny ist dies der Inbegriff gelebter Integration und Tradition: Wer sich in ein System integriert, bereichert es durch Arbeit und Exzellenz. Die spätere Rückkehr seines Sohnes nach Thailand – ein Prozess, den Kothny als gelungene „Remigration“ bezeichnet – unterstreicht für ihn, dass Werte und Tugenden keine geografische Begrenzung kennen, sondern als „deutsche Tugenden“ exportierbar und wirksam sind.

Die Grenzen der Machbarkeit

Das Kernstück von Kothnys Kritik am Zeitgeist findet sich in seinem Credo: „Realität statt Ideologie“. Er sieht in den Debatten um die heutige Familienpolitik eine gefährliche Tendenz, biologische Gegebenheiten durch den reinen Willen oder durch politische Konstrukte ersetzen zu wollen. Für ihn gibt es Grenzen, die nicht durch Wunschdenken, sondern nur durch Akzeptanz der Natur gesetzt werden können.

Sein Buch „Kämpfe“ ist aus dieser Perspektive ein Aufruf, sich den harten Fakten des Lebens wieder zu stellen. Dass die Eilmeldung vom Rücktritt Jens Spahns ausgerechnet in den Moment fiel, als Kothny seine Gedanken niederschrieb, liest er als Bestätigung: Die Realität holt jede Ideologie früher oder später ein.

Ein Erziehungsauftrag: Liebe statt Konstrukt

Trotz der harten Worte gegenüber der politischen Klasse bleibt Kothny versöhnlich gegenüber der nächsten Generation. Ob Adoptiv- oder Pflegekind – die entscheidende Komponente für eine gelungene Biografie ist für ihn zeitlos: die Liebe.

Kothny wünscht dem Sohn von Jens Spahn trotz aller politischer Differenzen das Beste. Sein Tipp für den Erfolg im Leben ist dabei ebenso einfach wie altmodisch: Es sind nicht die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen oder die politische Korrektheit, die ein Leben gelingen lassen, sondern die tiefe, menschliche Bindung.

Erik Kothny bietet mit seinem Statement einen Gegenentwurf zur modernen Beliebigkeit. Er stellt Fragen, die in der aktuellen Debatte oft untergehen: Was schuldet der Einzelne der Gemeinschaft? Wie definieren wir Erfolg? Und wo beginnt die Respektierung der biologischen Realität? In einer Welt, die sich zunehmend in abstrakten Ideologien verliert, erinnert uns Kothny an die archaischen, aber bewährten Säulen einer funktionierenden Gesellschaft: Leistung, Verantwortung und die unersetzbare Kraft der familiären Bindung. Wer die Realität gegen die Ideologie verteidigt, so Kothnys Botschaft, wird am Ende nicht nur mit politischer Stabilität, sondern mit echtem menschlichem Erfolg belohnt.

Nachzulesen in: „Kämpfe – Realität statt Ideologie“ ISBN 9783565530694