(David Berger) Es sollte Friedrich Merz‘ großer Auftritt vor der Sommerpause werden. Stattdessen wurde das ZDF-Sommerinterview zu einer schonungslosen Offenbarung der Krise, in der sich Kanzler und Union inzwischen befinden. Wer einen souveränen Regierungschef erwartete, sah einen sichtbar gereizten Politiker, der gegen den eigenen Ex-Fraktionschef, gegen Journalisten, gegen das ZDF und schließlich gegen weite Teile der öffentlichen Debatte austeilte – nur nicht gegen die eigentlichen Ursachen seiner Misere.

Bereits die ersten Minuten gerieten zum politischen Offenbarungseid. Merz räumte ein, bereits seit rund zehn Tagen von Jens Spahns Leihmutterschaft gewusst zu haben. Zehn Tage. Zehn Tage, in denen der Bundeskanzler nach eigenem Bekunden praktisch nichts unternahm, obwohl ihm klar gewesen sein musste, welche Sprengkraft dieser Vorgang für eine Partei besitzt, die sich programmatisch gegen Leihmutterschaft ausspricht.

Damit drängt sich eine Frage auf, die im Interview erstaunlicherweise nicht gestellt wurde: Warum wusste die CDU-Spitze davon – aber offenbar sonst kaum jemand? Und warum konnte Jens Spahn noch zum Fraktionsvorsitzenden gewählt werden, obwohl diese Information zwei Monate vorher problemlos hätte offengelegt werden können?

Großes Mimimi

Statt diese Fragen überzeugend zu beantworten, verlor sich Merz in Rechtfertigungen. Fast fünf Minuten lang arbeitete er sich an seinem ehemaligen Fraktionschef ab. Danach folgte der eigentliche Meltdown. Der Bundeskanzler begann nun seinerseits mit einer Generalabrechnung gegen Medien und Journalisten. Das ZDF zeige angeblich immer nur das Negative. Deutschland werde schlechtgeredet. Es werde zu viel genörgelt. Die Berichterstattung sei unfair.

Der bemerkenswerte Widerspruch dabei: Während Merz den Medien vorwarf, zu negativ zu berichten, bestätigte er durch sein eigenes Auftreten unfreiwillig genau den Eindruck, den er eigentlich widerlegen wollte. Statt Gelassenheit auszustrahlen, wirkte der Kanzler zunehmend gereizt, dünnhäutig und persönlich getroffen. Ein Regierungschef, der sich über kritische Berichterstattung beklagt, statt durch politische Erfolge neue Schlagzeilen zu produzieren, sendet kein Signal der Stärke. Angesichts der fast kritiklosen Gleichschaltung der Medien mit den Altparteien zudem eine eher bizarre Gardinenpredigt.

Zwischendurch griff Merz sogar noch einmal seine alten Aussagen über die „kleinen Paschas“ auf und erklärte, hierfür in der Bevölkerung viel Zustimmung erhalten zu haben. Anschließend verlagerte sich das Gespräch erneut auf die AfD – inzwischen offenbar das Standardthema fast jedes Interviews mit dem Bundeskanzler. So entstand ein merkwürdiges Bild: Fünf Minuten Spahn. Zehn Minuten Klagen über Medien und Journalisten. Weitere Minuten über die AfD. Nur eines kam kaum vor: eine überzeugende Vision dafür, wohin dieses Land eigentlich geführt werden soll.

Wer nimmt Merz überhaupt noch ernst?

Und da sind wir schon bei dem eigentlichen Problem. Die Spahn-Affäre ist längst nicht mehr bloß eine Personalie. Sie legt die Führungsschwäche der Union offen. Eine Partei, die sich selbst als konservative Kraft versteht, muss ihren Fraktionsvorsitzenden wegen eines Verhaltens verlieren, das diametral zu ihren eigenen familienpolitischen Grundsätzen steht. Und der Bundeskanzler gibt gleichzeitig zu, seit Tagen davon gewusst zu haben, ohne die Konsequenzen zu ziehen. Damit stellt sich inzwischen eine grundlegendere Frage: Wer führt diese Partei eigentlich noch?

Die Diskussion um eine Kabinettsumbildung läuft bereits. Kanzleramtsminister Thorsten Frei gilt als möglicher Nachfolger Spahns. Gleichzeitig wird auch seine bisherige Amtsführung parteiintern zunehmend kritisch gesehen. Selbst diese Personaldebatten vermitteln nicht den Eindruck einer Regierung, die geschlossen an politischen Lösungen arbeitet, sondern einer Führung, die permanent mit sich selbst beschäftigt ist. Das ZDF-Sommerinterview hätte Merz die Gelegenheit geben können, diese Zweifel auszuräumen. Stattdessen bestätigte es sie. Was hängen bleibt, ist weniger ein Bundeskanzler, der entschlossen handelt, sondern einer, der zunehmend gereizt auf Kritik reagiert, Verantwortung nach außen verlagert und den Eindruck vermittelt, die Kontrolle über die politische Kommunikation zu verlieren. Nicht Jens Spahns Rücktritt erschüttert die Union am stärksten. Sondern dass der gesamte Skandal und der Umgang der Union und besonders des Kanzlers damit einen moralischen Bankrott der Union offenlegen, der seinesgleichen in der Geschichte der Bundesrepublik sucht.

Das Sommerinterview wird deshalb als der Moment in Erinnerung bleiben, in dem Millionen Zuschauer live beobachten konnten, wie sich die Identitätskrise der Union in ihrem Parteivorsitzenden und Bundeskanzler verdichtete. Eine Partei, die einst den Anspruch erhob, Deutschland Orientierung zu geben, wirkt heute vielfach orientierungslos. Und ein Kanzler, der den Medien vorwirft, immer nur das Negative zu zeigen, übersieht dabei das eigentliche Problem: Nicht die Berichterstattung hat diese Krise geschaffen – sondern das politische Handeln der eigenen Führung.

Ein Land in Not und ein komplett unfähiger Kanzler

Umso alarmierender ist dieses Bild, weil Deutschland sich keine politische Führungskrise mehr leisten kann. Die Wirtschaft befindet sich nach Jahren der Deindustrialisierung und Rezession in einer tiefen Vertrauenskrise, immer mehr Unternehmen und Arbeitsplätze wandern ins Ausland ab, die Staatsfinanzen geraten unter Druck, während Migration, innere Sicherheit und der gesellschaftliche Zusammenhalt ungelöste Probleme bleiben. Gleichzeitig wächst die Gefahr einer weiteren militärischen Eskalation in Europa, und die Bundesregierung verfolgt einen außenpolitischen Kurs, den viele Kritiker als zunehmend konfrontativ und kriegstreibend empfinden.

Gerade in einer solchen historischen Situation bräuchte das Land einen Kanzler, der Orientierung gibt, Ruhe ausstrahlt und Führung übernimmt. Das ZDF-Sommerinterview vermittelte jedoch den gegenteiligen Eindruck: Statt eines Staatsmannes sahen die Zuschauer einen Regierungschef, der mit sich selbst, seiner Partei und den Medien beschäftigt schien. Genau das macht diesen Auftritt weit mehr als nur zu einer misslungenen Fernsehsendung – er wurde zum Sinnbild einer politischen Führungskrise in einer Zeit, in der Deutschland Führung dringender bräuchte als je zuvor.

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