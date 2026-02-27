Freitag, 27. Februar 2026
Berlin

Direkt neben CDU-Zentrale: Neuer Pilgerort für Linksextreme

David Berger
By David Berger
686

(David Berger) Direkt vor der Bundeszentrale der CDU am Landwehrkanal wurde von der Initiative Zentrum für politische Schönheit (ZPS) Anfang Dezember 2025 eine Art Denkmal für Walter Lübcke aufgestellt. Inzwischen scheint es zum Pilgerort für Linksextremisten geworden zu sein.

Die lebensgroße Bronzestatue von Walter Lübcke im Comic-Stil wurde am 2. Dezember 2025 öffentlich aufgestellt. In den Tagen darauf fanden mehrere Gedenkveranstaltungen statt, unter anderem am 5. Dezember, bei der Redner wie der Publizist Michel Friedman zur Teilnahme aufriefen und an Lübcke zum Helden der Demokratie hochjubelten.

Schamlose Instrumentalisierung eines Toten

Von den Initiatoren wird die Aufstellung als politisches Mahnmal und Kunstprojekt bezeichnet. Es besteht aus einer lebensgroßen Bronzestatue von Walter Lübcke (mit „Refugees-Welcome“-Pin am Revers), einem Rednerpult mit Audiobeiträgen zu Lübckes Leben und Tod, einer Bank und Informationstafeln („Walter-Lübcke-Memorial Park“).
In einem Medienbericht des Kunst-Mag heißt es, dass die Produktionskosten bei rund 200 000 Euro lagen.

Der Tod von Lübcke wird hier schamlos und ohne Rückfrage bei der Familie des Verstorbenen für den linken bis linksextremen, immer öfter unappetitlich bis illegale Formen annehmenden angeblichen „“Kampf gegen rechts“ missbraucht. Das zeigen zum Beispiel die dort niedergelegten Devotionalien der Terrororganisation „Antifa“ oder der extrem links, teils antidemokratisch und noch extremer peinlich auftretenden „Omas gegen rechts“

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Vom Bezirksamt Berlin genehmigt

Für das Denkmal wurde eine Genehmigung des Bezirksamts Berlin-Mitte erteilt, zunächst für zwei Jahre als öffentliches Kunstobjekt im Rahmen der Kunst- und Denkmalkultur. Anders erging es da einem Kunstprojekt des Deutschlandkuriers, das an die Opfer der Migrationspolitik Merkels erinnern wollte (PP berichtete).

***

Dieser Blog ist auf Ihre Unterstützung angewiesen! Auch die finanzielle. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung)

Oder per Überweisung auf

David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung

ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Migration versus Asyl
Nächster Artikel
Tagesthemen: Es geht nicht um AfD, sondern um Sichern eigener Macht
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

FOLGEN SIE UNS!