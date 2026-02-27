Direkt neben CDU-Zentrale: Neuer Pilgerort für Linksextreme

(David Berger) Direkt vor der Bundeszentrale der CDU am Landwehrkanal wurde von der Initiative Zentrum für politische Schönheit (ZPS) Anfang Dezember 2025 eine Art Denkmal für Walter Lübcke aufgestellt. Inzwischen scheint es zum Pilgerort für Linksextremisten geworden zu sein.

Die lebensgroße Bronzestatue von Walter Lübcke im Comic-Stil wurde am 2. Dezember 2025 öffentlich aufgestellt. In den Tagen darauf fanden mehrere Gedenkveranstaltungen statt, unter anderem am 5. Dezember, bei der Redner wie der Publizist Michel Friedman zur Teilnahme aufriefen und an Lübcke zum Helden der Demokratie hochjubelten.

Schamlose Instrumentalisierung eines Toten

Von den Initiatoren wird die Aufstellung als politisches Mahnmal und Kunstprojekt bezeichnet. Es besteht aus einer lebensgroßen Bronzestatue von Walter Lübcke (mit „Refugees-Welcome“-Pin am Revers), einem Rednerpult mit Audiobeiträgen zu Lübckes Leben und Tod, einer Bank und Informationstafeln („Walter-Lübcke-Memorial Park“).

In einem Medienbericht des Kunst-Mag heißt es, dass die Produktionskosten bei rund 200 000 Euro lagen.

Der Tod von Lübcke wird hier schamlos und ohne Rückfrage bei der Familie des Verstorbenen für den linken bis linksextremen, immer öfter unappetitlich bis illegale Formen annehmenden angeblichen „“Kampf gegen rechts“ missbraucht. Das zeigen zum Beispiel die dort niedergelegten Devotionalien der Terrororganisation „Antifa“ oder der extrem links, teils antidemokratisch und noch extremer peinlich auftretenden „Omas gegen rechts“

Vom Bezirksamt Berlin genehmigt

Für das Denkmal wurde eine Genehmigung des Bezirksamts Berlin-Mitte erteilt, zunächst für zwei Jahre als öffentliches Kunstobjekt im Rahmen der Kunst- und Denkmalkultur. Anders erging es da einem Kunstprojekt des Deutschlandkuriers, das an die Opfer der Migrationspolitik Merkels erinnern wollte (PP berichtete).

