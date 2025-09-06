Entsorgtes Mahnmal: Bürger prangern Vertuschung und Doppelmoral an

(David Berger) Wie wir gestern berichteten, wurde ein vom Deutschlandkurier errichtetes Mahnmal für die Opfer der Masseneinwanderung in Berlin nur wenige Stunden nach seiner Aufstellung von der Polizei abgeklebt und entfernt. Kerzen und Fotos der Opfer sollen in Müllbeutel gestopft worden sein.

Auch ich war vor Ort und haben – mit dem Deutschlandkurier-Reporter Johannes Schüller, der seit den frühen Morgenstunden von dem „Tatort“ berichtete, ein kurzes Interview geführt:

Mahnmal für die Opfer der Masseneinwanderung:

Bürger prangern Vertuschung und Doppelmoral an! Ein vom DeutschlandKURIER🇩🇪 errichtetes Mahnmal für die Opfer der Masseneinwanderung wurde in Berlin nur wenige Stunden nach seiner Aufstellung von der Polizei abgeklebt und entfernt.… pic.twitter.com/NA6GYORSDy — Deutschland Kurier (@Deu_Kurier) September 5, 2025

