Samstag, 6. September 2025
In eigener Sache

Entsorgtes Mahnmal: Bürger prangern Vertuschung und Doppelmoral an

David Berger
By David Berger
488

(David Berger) Wie wir gestern berichteten, wurde ein vom Deutschlandkurier errichtetes Mahnmal für die Opfer der Masseneinwanderung in Berlin nur wenige Stunden nach seiner Aufstellung von der Polizei abgeklebt und entfernt. Kerzen und Fotos der Opfer sollen in Müllbeutel gestopft worden sein.

Auch ich war vor Ort und haben – mit dem Deutschlandkurier-Reporter Johannes Schüller, der seit den frühen Morgenstunden von dem „Tatort“ berichtete, ein kurzes Interview geführt:

Mahnmal für die Opfer der Masseneinwanderung:
Bürger prangern Vertuschung und Doppelmoral an!

Ein vom DeutschlandKURIER🇩🇪 errichtetes Mahnmal für die Opfer der Masseneinwanderung wurde in Berlin nur wenige Stunden nach seiner Aufstellung von der Polizei abgeklebt und entfernt.… pic.twitter.com/NA6GYORSDy

— Deutschland Kurier (@Deu_Kurier) September 5, 2025

***

Seit fast 10 Jahren warnt PP vor der Zerstörung unserer Heimat durch die linke Migrationspolitik. Das Problem wird von Tag zu Tag drängender. Wenn Sie die Arbeit gegen diese fatale Entwicklung unterstützen könnten, wäre das eine große Hilfe!

PAYPAL (Schenkung!)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81
BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung!

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Das linke Desaster zu Tübingen
Nächster Artikel
Erlogener GPS-Ausfall: Ursula von der Leyen im Kriegspropaganda-Modus
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!