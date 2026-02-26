Migration versus Asyl

Das neue Buch unseres Gastautors David Cohnen beleuchtet die zunehmend kontrovers geführte Debatte über Migration und Asyl in Deutschland. Es zeigt auf, wie politische Absichten, gegensätzliche Positionen und weit verbreitete Missverständnisse die gesellschaftliche Wahrnehmung prägen – und welche tiefgreifenden Folgen diese für Politik, Gesellschaft und Rechtsstaatlichkeit haben.

David G. Cohnen zeichnet eine Chronik der Ereignisse, die verdeutlicht, wie sich Entscheidungen der letzten Jahre auf das Land auswirken, und stellt die Frage nach Souveränität, Rechtsgrundlagen und Verantwortung. Das Werk lädt dazu ein, politische Narrative kritisch zu hinterfragen und die tatsächlichen Grundlagen des Asylrechts neu zu betrachten.

Ein Buch für alle, die verstehen wollen, was Deutschland bewegt – und welche Weichen für die Zukunft gestellt werden müssen.

Hier bestellbar.