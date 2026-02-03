Dienstag, 3. Februar 2026
Linke Gewalt

Drohbrief mit weißem Pulver: AfD-Politikerin in Quarantäne

David Berger
By David Berger
577

(David Berger) In Bad Salzuflen hat ein verdächtiger Brief an die AfD-Politikerin Sabine Reinknecht einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Reinknecht hatte das Schreiben geöffnet und kam anschließend mit zwei Kollegen in Quarantäne, nachdem sich darin eine unbekannte Substanz befand, die ihr als Staubwolke entgegen kam.

Spezialkräfte der Feuerwehr rückten in der Nacht zum Dienstag an, um den Fund zu untersuchen und mögliche Gefahren auszuschließen. Auch der betroffene Bereich wurde abgesichert. Parallel dazu übernahm der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Bielefeld die Ermittlungen, da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen wird.

Womöglich Gift-Anschlag auf Sabine Reinknecht (AfD), ehemalige stellvertretende Bürgermeisterin von Bad Salzuflen, öffnete einen Brief an die AfD-Ratsfraktion. Dabei kam weißes Pulver heraus, begleitet von einem Drohbrief. Es kam zu einer Staubwolke, weshalb sie und mindestens… pic.twitter.com/fQKwpxuECP

— Anti-Grüne (@anti_grune) February 3, 2026

Ukraine-Hintergrund?

Reinknecht: „Ich bin in unser Fraktionsbüro gegangen und nehme die Post. Wie man das so macht, mache ich den Briefumschlag auf, da kommt ne Staubwolke, weißes Pulver raus. Es war ein Drohbrief. Wir sollen verschwinden, unsere Partei soll nach Moskau gehen und was nicht alles.“

Quelle: Facebook

Nach ersten Erkenntnissen klagte die Politikerin nicht über gesundheitliche Beschwerden. Die Quarantänemaßnahme erfolgte aus reiner Vorsicht, bis die Substanz eindeutig identifiziert ist. Ergebnisse der Laboruntersuchungen stehen noch aus.

Einschüchterungsversuch gegen Mandatsträger?

Die Polizei prüft nun, von wem der Brief stammt und ob es sich um eine gezielte Drohaktion handelt. Solche Vorfälle werden regelmäßig dem Staatsschutz übergeben, wenn politische Motive oder Einschüchterungsversuche gegen Mandatsträger im Raum stehen.

Anfang November 2025 war die AfD-Politikerin Sabine Reinknecht überraschend zur stellvertretenden Bürgermeisterin von Bad Salzuflen gewählt. Nach nur zwei Wochen wurde sie vom Stadtrat mit großer Mehrheit wieder abgewählt.

 ***

David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

