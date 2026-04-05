Faustschlag ins Gesicht: Angriff auf AfD-Politiker an Wahlkampfstand

In der Wilmersdorfer Straße ist es am gestrigen Mittag zu einem Angriff auf einen Wahlkampfstand der AfD gekommen. Ein bislang unbekannter Täter überschüttete den Infostand mit einer Getränkedose und griff anschließend den Abgeordneten Marc Vallendar körperlich an, als dieser eingreifen wollte.

Gestern Mittag hat ein Unbekannter gegen 11.45 Uhr AfD-Wahlkämpfer in der Wilmersdorfer Straße angegriffen. Der Täter schüttete eine Cola-Dose über den Infostand und griff den Abgeordneten Marc Vallendar an, der ihn davon abhalten wollte. Vallendar kassierte einen Faustschlag ins Gesicht.

Daraufhin ergriff der Mann die Flucht. Herbeigeeilte Parteifreunde und zufällige Zeugen konnten ihn eine Weile verfolgen, aber nicht festnehmen. Aussagekräftiges Bildmaterial liegt jedoch vor, so dass eine Fotofahndung erfolgversprechend erscheint.

Gefahr, die für unser Gemeinwesen von der radikalisierten Linken ausgeht

Marc Vallendar stellte Anzeige wegen Körperverletzung bei der dann eintreffenden Polizei. Vallendar, der auch rechtspolitische Sprecher der Abgeordnetenhausfraktion ist, sagt dazu: „Gewalttaten wie diese sollen die politische Willensbildung torpedieren. Dies wird nicht gelingen. Auch deshalb nicht, weil immer mehr Bürger durchschauen, welche Gefahr für unser Gemeinwesen von der radikalisierten politischen Linken ausgeht.“

🚨 ANGRIFF AM INFOSTAND! 🚨

Mit Cola & Fäusten gegen uns… Ostern ist die Zeit des Friedens? Nicht für uns! 😡 Marc Vallendar wurde am Infostand attackiert: Erst eine Cola-Dusche, dann ein Faustschlag. #MarcVallendar #Infostand #Wahlkampf #Berlin #KeineGewalt #AfD pic.twitter.com/piUxCeQCs5 — Marc Vallendar (@MVallendar) April 4, 2026

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