Leipzig: Auto rast in Menschenmenge, Messerstecherei – offenbar mehrere Todesopfer

In der Leipziger Innenstadt ist es am Montagnachmittag zu einem dramatischen Vorfall gekommen: Ein Auto bzw. dessen Fahrer ist mit über 70 km/h in eine Gruppe von Menschen gefahren und hat dabei mehrere Personen verletzt. Die Polizei bestätigte den Vorfall und leitete umgehend Ermittlungen ein.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein beschädigter VW-SUV durch das Stadtzentrum und erfasste dabei mehrere Passanten. Wie viele Menschen genau verletzt wurden und wie schwer die Verletzungen sind, blieb zunächst offen. Auch zur Identität des Fahrers und zu möglichen Hintergründen machte die Polizei zunächst keine konkreten Angaben.

Auch Messerattacke?

Rettungskräfte und Polizei waren schnell vor Ort und sicherten den Bereich. Verletzte wurden medizinisch versorgt, teilweise auch in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Innenstadt war während des Einsatzes teilweise abgesperrt. Laut Radio Leipzig, das sich dazu auf Augenzeugen beruft, sollen mehrere Personen gestorben sein. Mehrere Opfer sollen vor Ort mit Tüchern abgedeckt worden sein. Zudem gibt es noch unbestätigte Berichte über eine Messerstecherei im Zusammenhang mit dem Geschehen. Mehrere Augenzeugen wollen sogar ein Mädchen gesehen haben, dass sich in höchster Verzweiflung berichten zudem der Zeitung an der Motorhaube des Fahrzeugs festgekrallt habe.

Noch ist unklar, ob es sich um einen Unfall, ein medizinisches Problem des Fahrers oder möglicherweise um eine vorsätzliche Tat handelt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Augenzeugenberichte sollen nun ausgewertet werden, um den genauen Ablauf des Geschehens zu rekonstruieren. Die Behörden riefen mögliche Zeugen dazu auf, sich zu melden. Weitere Informationen werden im Laufe der Ermittlungen erwartet.

Video von Festnahme des Täters

Diese Videoaufnahme soll die Festnahme des Täters zeigen, der bei seiner Festnahme psychisch auffällig gewesen sein soll. Laut RTL soll der Täter polizeibekannt sein und einen deutschen Pass besitzen: