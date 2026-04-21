Platz 1 für die AfD jetzt auch in Westdeutschland möglich

Nach einer aktuellen Umfrage des Instituts INSA deutet sich eine mögliche Verschiebung der politischen Kräfteverhältnisse auch in Westdeutschland an. Demnach könnte die Alternative für Deutschland (AfD) erstmals auch dort den ersten Platz erreichen – ein Szenario, das lange Zeit vor allem für ostdeutsche Bundesländer diskutiert wurde.

Gleichwohl wird diese Entwicklung mit Zurückhaltung bewertet. Politische Beobachter verweisen darauf, dass Wählerinnen und Wähler in Westdeutschland traditionell stärker an etablierte Parteien und gewohnte Wahlmuster gebunden sind. Historisch gewachsene Parteibindungen und ein vergleichsweise stabiles Wahlverhalten könnten dazu führen, dass kurzfristige Umfrageergebnisse nicht zwangsläufig in tatsächliche Wahlerfolge umschlagen.

Nach der heutigen INSA-Umfrage scheint selbst Platz 1 für die AfD in Westdeutschland möglich. Die Skepsis bleibt, weil Westdeutsche eher anfällig für eine Rückkehr in alte, gewohnte Wahlentscheidungsstrukturen sind. pic.twitter.com/AMsc9IeyJI — Lukas Huber (@huberzwitschert) April 21, 2026

Extrem hohe Unzufriedenheitswerte mit Merz-Regierung

Im Interview mit dem Focus hat der INSA-Chef Binkert auf sehr hohe Unzufriedenheitswerte mit der Bundesregierung und dem Bundeskanzler hingewiesen. Aus seiner Sicht habe die Regierung unter Friedrich Merz einen erheblichen Vertrauensverlust bei den Wählern erlitten, weil Erwartungen vor der Wahl nicht erfüllt und zentrale politische Versprechen nicht eingehalten worden seien. Dieses verspielt Vertrauen wirke sich negativ auf die Koalition insgesamt aus: „Die Erwartungen, die Friedrich Merz vor der Wahl und kurz danach geweckt hat, konnte er nicht erfüllen. Er hat klare Versprechen gebrochen. Nach dem Scheitern der Ampel-Regierung hatte der Kanzler einen Vertrauensvorschuss bei den Wählern. Diesen Vorschuss hat er verspielt. Von den Entscheidungen, die der Kanzler gefällt hat, konnte Merz zu wenig seiner Anhänger überzeugen.“

Er sieht die Regierungsparteien in einer schwierigen Lage, da interne Konflikte und öffentliche Streitigkeiten die Wahrnehmung zusätzlich verschlechterten. Für viele Wähler erscheine die Koalition dadurch uneinheitlich und wenig handlungsfähig, was sie in seiner Analyse an frühere Krisenregierungen erinnere.

Im Hinblick auf die politische Konkurrenz betont Binkert, dass die Alternative für Deutschland (AfD) von dieser Stimmungslage profitiere. Er verweist auf steigende Umfragewerte („Die AfD hat die Union in Ihrer Umfrage so deutlich überholt wie noch nie.“) Und erklärt dies vor allem mit wachsender Unzufriedenheit, einem starken Gerechtigkeitsempfinden in der Bevölkerung sowie dem Eindruck, dass politische Reformen nicht ausreichend Wirkung entfalten oder nicht überzeugend vermittelt werden.