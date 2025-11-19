Mittwoch, 19. November 2025
AfD

Berliner AfD plant Protestkundgebung gegen Dragqueen-Show für Kinder

David Berger
By David Berger
169

Der Jurassica-Parka-Skandale geht weiter. Nicht nur, dass ein mit deren Namen untrennbar verbundenes Projekt für den queeren Respektpreis nominiert ist. In den Räumen des Berliner Humboldtforums wollen am 23. November erneut vor Kindern eine ihrer Shows aufführen. Die Berliner AfD ruft nun zu einer Protestkundgebung vor dem Veranstaltungsort auf.

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass die wegen Besitzes und Verbreitung kinderpornografischer Inhalte verurteilte Dragqueen „Jurassica Parka“ die Benefizgala des „Gemeinsambund“ moderiert hat. Eine Benefizgala, die unter anderem auch von der Berliner Polizei ausgerichtet wird. Ein Skandal, der noch lange nachwirkt und dringend aufgearbeitet werden muss.

„Geschichten über Toleranz und Vielfalt“

Dennoch findet so kurz nach diesem Skandal erneut eine Veranstaltung statt, bei der Dragqueens mit Kindern in Kontakt gebracht werden sollen. Im Rahmen der Kampagne »Spielen ist ein Kinderrecht« werden die Dragqueens „Kaye“ und „Rachel Intervention“ Kindern „Geschichten über Toleranz und Vielfalt“ vorlesen, diesmal in den Räumen des Humboldt-Forums.

Gerade vor dem Hintergrund der Geschehnisse rund um „Jurassica Parka“ darf diese Veranstaltung nicht unwidersprochen hingenommen werden. Aus diesem Grunde rufen Vertreter der Berliner AfD am Sonntag, den 23. November, um 12:30 Uhr vor dem Humboldt-Forum zu einer Protestkundgebung auf.

Es werden reden:

Thorsten Weiß, MdA
Mary Khan, MdEP
Tommy Tabor, MdA
Martin Kohler
Julian Adrat

„Lasst uns gemeinsam ein Zeichen für Kinderschutz und Familienwerte setzen! Kommt am Sonntag, den 23. November 2025 um 12:30 Uhr vor das Humboldt-Forum Berlin!“ – so die Veranstalter.

*

Addenum (DB): Ein Zeichen gegen queere Gewalt setzen!

Im Kontrafunk habe ich darüber gestern mit Achim Winter gesprochen. Dabei habe ich auch über einen Vorfall berichtet, in dem ein kritischer Journalist mit extremer Gewalt aus einer queeren Veranstaltung in einer Art Hetzjagd vertrieben wurde:

***

Dieser Blog ist auf Ihre Unterstützung angewiesen! Auch die finanzielle. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Zu viel Schutz von Kindern gefordert: Immunität von Vanessa Behrendt aufgehoben
Nächster Artikel
Erzbistum Berlin: „UnsereKirche“ schließt AfD-Mitglieder aus
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!