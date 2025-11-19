Berliner AfD plant Protestkundgebung gegen Dragqueen-Show für Kinder

Der Jurassica-Parka-Skandale geht weiter. Nicht nur, dass ein mit deren Namen untrennbar verbundenes Projekt für den queeren Respektpreis nominiert ist. In den Räumen des Berliner Humboldtforums wollen am 23. November erneut vor Kindern eine ihrer Shows aufführen. Die Berliner AfD ruft nun zu einer Protestkundgebung vor dem Veranstaltungsort auf.

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass die wegen Besitzes und Verbreitung kinderpornografischer Inhalte verurteilte Dragqueen „Jurassica Parka“ die Benefizgala des „Gemeinsambund“ moderiert hat. Eine Benefizgala, die unter anderem auch von der Berliner Polizei ausgerichtet wird. Ein Skandal, der noch lange nachwirkt und dringend aufgearbeitet werden muss.

„Geschichten über Toleranz und Vielfalt“

Dennoch findet so kurz nach diesem Skandal erneut eine Veranstaltung statt, bei der Dragqueens mit Kindern in Kontakt gebracht werden sollen. Im Rahmen der Kampagne »Spielen ist ein Kinderrecht« werden die Dragqueens „Kaye“ und „Rachel Intervention“ Kindern „Geschichten über Toleranz und Vielfalt“ vorlesen, diesmal in den Räumen des Humboldt-Forums.

Gerade vor dem Hintergrund der Geschehnisse rund um „Jurassica Parka“ darf diese Veranstaltung nicht unwidersprochen hingenommen werden. Aus diesem Grunde rufen Vertreter der Berliner AfD am Sonntag, den 23. November, um 12:30 Uhr vor dem Humboldt-Forum zu einer Protestkundgebung auf.

Es werden reden:

Thorsten Weiß, MdA

Mary Khan, MdEP

Tommy Tabor, MdA

Martin Kohler

Julian Adrat

„Lasst uns gemeinsam ein Zeichen für Kinderschutz und Familienwerte setzen! Kommt am Sonntag, den 23. November 2025 um 12:30 Uhr vor das Humboldt-Forum Berlin!“ – so die Veranstalter.

Addenum (DB): Ein Zeichen gegen queere Gewalt setzen!

Im Kontrafunk habe ich darüber gestern mit Achim Winter gesprochen. Dabei habe ich auch über einen Vorfall berichtet, in dem ein kritischer Journalist mit extremer Gewalt aus einer queeren Veranstaltung in einer Art Hetzjagd vertrieben wurde:

