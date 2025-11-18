Zu viel Schutz von Kindern gefordert: Immunität von Vanessa Behrendt aufgehoben

Heute hat der Landtag die Immunität von Vanessa Behrendt aufgehoben. Die weltweit berüchtigte Göttinger Staatsanwaltschaft – Millionen Menschen bekannt dafür, über Hausdurchsuchungen zu lachen – will Anklage gegen sie erheben.

Der Grund: kritische Äußerungen zur Regenbogenideologie und zu Pädophilen. Inzwischen hat sich Ansgar Schledde als Landesvorsitzender der AfD Niedersachsen dazu geäußert:

Schutz unserer Kinder und Familien

„Als Fraktion und als Partei stehen wir voll und ganz hinter Vanessa Behrendt. Sie kämpft in herausragender Weise für den Schutz unserer Kinder und Familien. Die Vorwürfe, die jetzt gegen sie erhoben werden, klingen nicht nur auf den ersten Blick dünn. Sie werden umso haltloser, je genauer man hinschaut.

Die Staatsanwaltschaft Göttingen mit ihrer ‚Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet‘ hat sich zudem einen mehr als zweifelhaften Ruf in der Vergangenheit erworben. Dazu zählt auch ein entlarvender Auftritt in einer US-amerikanischen TV-Dokumentation.

JD Vance, Vizepräsident der Vereinigten Staaten, fühlte sich an die beklemmenden Zukunftsvisionen von George Orwell erinnert! Nun sind die Gerichte in der Pflicht, zu zeigen, dass unsere Rechtsprechung für Gerechtigkeit steht und nicht für Urteile, deren Strafmaß sich nach der Parteizugehörigkeit richtet.“

„Wir stehen geschlossen an Vanessas Seite“

Die EU-Abgeordnete Mary Khan dazu: „Der Landtag von Niedersachsen hat die heute Immunität meiner Kollegin Vanessa Behrendt aufgehoben, weil sie sich kritisch zur Queer-Ideologie und der „Drag Queen“ Jurassica Parka geäußert hatte, die wegen Kinderpornografie verurteilt wurde. Wenn sachliche Kritik kriminalisiert wird, und nicht Übergriffe auf unsere Kinder, ist die Meinungsfreiheit ernsthaft in Gefahr. Wir stehen geschlossen an Vanessas Seite und lassen uns nicht einschüchtern! Wir werden für den Schutz unserer Kinder und Familien einstehen!“

Julian Adrat dazu: „Habe ich das richtig verstanden, Mohamed ohne Pass darf ins Land und ein Pädo-Krimineller ohne Führungszeugnis in die Kita, und wer das kritisiert, den verfolgen sie als „Volksverhetzer“?“

