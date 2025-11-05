Panik vor AfD-Regierung: Sozialisten planen Aktenvernichtung

Die Angst vor dem Wähler muss groß sein, wenn sie jetzt schon über Aktenvernichtung nachdenken, sobald die AfD in die Regierung käme. Ein Straftatbestand! Von ihrem Demokratiegebrabbel bleibt nichts mehr übrig… Sie haben nicht Angst UM, sondern VOR der Demokratie!

Als einer der ersten hat der ehemalige Agent des Bundesnachrichtendienst (BND) Gerhard Conrad die Forderung bzw. Überlegung geäußert: „Da kann man eigentlich nur noch vorher die Unterlagen verbrennen und evakuieren“, im Falle, dass die Alternative für Deutschland (AfD) Regierungs­verantwortung übernehme.

Staatliche Unterlagen schnell noch vernichten

Nun berichtet die „Junge Freiheit“ am 4. November 2025 unter der Überschrift „SPD fordert Aktenvernichtung bei AfD-Erfolg: Jetzt wehrt sich die Partei“, dass Pläne innerhalb der Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) existieren würden, vor einer möglichen AfD-Regierungsübernahme staatliche Unterlagen zu vernichten.

Nicht nur die Sozis: Und was plant Jens Spahn?

