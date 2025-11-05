Mittwoch, 5. November 2025
Video

Panik vor AfD-Regierung: Sozialisten planen Aktenvernichtung

(c) NoRud, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
David Berger
By David Berger
934

Die Angst vor dem Wähler muss groß sein, wenn sie jetzt schon über Aktenvernichtung nachdenken, sobald die AfD in die Regierung käme. Ein Straftatbestand! Von ihrem Demokratiegebrabbel bleibt nichts mehr übrig… Sie haben nicht Angst UM, sondern VOR der Demokratie!

Als einer der ersten hat der ehemalige Agent des Bundesnachrichtendienst (BND) Gerhard Conrad die Forderung bzw. Überlegung geäußert: „Da kann man eigentlich nur noch vorher die Unterlagen verbrennen und evakuieren“, im Falle, dass die Alternative für Deutschland (AfD) Regierungs­verantwortung übernehme.

Staatliche Unterlagen schnell noch vernichten

Nun berichtet die „Junge Freiheit“ am 4. November 2025 unter der Überschrift „SPD fordert Aktenvernichtung bei AfD-Erfolg: Jetzt wehrt sich die Partei“, dass Pläne innerhalb der Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) existieren würden, vor einer möglichen AfD-Regierungsübernahme staatliche Unterlagen zu vernichten.

Unser Video des Tages dazu von Leif-Erik Holm:

Nicht nur die Sozis: Und was plant Jens Spahn?

Ähnliche Ängste treiben auch Jens Spahn um:

Lieber Jens, Deine Angst ist berechtigt!

 

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Hausdurchsuchung – Freiheitsberaubung – Diktatur – Krieg
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!