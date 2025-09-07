Lieber Jens, Deine Angst ist berechtigt!

Lieber Jens,

ich erlaube mir diese Ansprache, da wir ja nach so mancher gemeinsamen lustigen Feier seit vielen Jahren per Du sind…

Nachdem Du nur darüber nachgedacht hattest, dass die Brandmauer zur AfD an der einen oder anderen unbedeutenden Stelle bröckeln könnte, haben diejenigen, die Deutschland derzeit nur zugrunde richten können, weil es die Brandmauer gibt, Dich erfolgreich zurückgepfiffen … Ein Winken mit der Corona-Gesichtswindel von Seiten der spezialdemokratischen Bande hat ausgereicht, dass bildlich gesprochen Deine Hose gestrichen voll war. Und die softe Brandmauerkritik light auf einmal vergessen…

Angst scheint es auch zu sein, die Dich nun dazu antreibt, gegen die stärkste Oppositionspartei heftig loszuziehen; gegen jene Partei, die Euch CDUler ideengeschichtlich immer wieder an eure eigene Vergangenheit erinnert bzw. euch einen Spiegel vorhält, wie christdemokratische Politik heute gehen müsste.

Die AfD sei eine Partei, die „Rechtsextreme bis in die führende Mitarbeiterschaft und unter den Abgeordneten fördert, die pro Putin ist und für China spioniert, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird.“ Und ihr von der Union seid angeblich dann zusammen mit der SPD die Brandmauer gegen die nationalistische und rechtsradikale Politik“.

LOL! Jeder, der die Merzel-Union etwas kennt, weiß, dass sie komplett wertebefreit nur an Macht (und dazu gehört natürlich auch das Geld) interessiert ist. Dafür hat Merz eine ganze Nation belogen. Und Du hast schon vorher in der Unzeit der Corona-Hysterie gezeigt, wie weit Du dafür gehen würdest.

Sei bitte ehrlich: Es sind doch wirklich nicht die AfD-Ideen, die Dich stören. Würdest Du für die Macht (und die damit verbundenen Villen in Grunewald – siehe Foto l.) nicht notfalls mit dem Teufel höchstpersönlich ins Bett gehen? Es ist die Angst, die Dich antreibt, dass Du für all die Leichen in deinem Keller irgendwann gerade stehen musst… Du selbst sagst es ja in Deinem Interview mit der FAZ:

„Der Erste, den die AfD nach einer Machtübernahme ihrer politischen Justiz zuführen würde, wäre ich … Wegen der Entscheidungen, die ich in der Corona-Zeit getroffen habe. Bis heute rufen mir diese Leute hinterher: Mörder! Mörder!“

Und diese Angst wird täglich mit jedem neuen Prozentpunkt für die AfD größer. Aber klar müsste Dir doch sein: Ob mit oder ohne AfD, sollte unsere weitgehend gleichgeschalte Justiz (zumal die Staatsanwaltschaften) zu ihrer alten Größe und der Gewaltenteilung zurückfinden, sähe es gerade dann nicht schlecht für Dich aus? Genau die von dir erwähnte unpolitische Justiz könnte doch zum Problem für Dich werden oder?

Mein ehemaliger Mitschüler in der Klosterschule von Münsterschwarzach, Dr. Markus Krall, hat es unmissverständlich formuliert: „Herr Spahn, Sie wären unter den ersten, die sich für ihre Corona-Taten vor einem ordentlichen Gericht verantworten müssten, wenn dieses Land noch ein Rechtsstaat ohne politische Justiz wäre, Herr Spahn. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Wir vergeben nicht und wir vergessen nicht.“

Und zum Schluss noch zwei tröstliche Bemerkungen:

Zum einen wirst Du – sollte es zu einer Verurteilung kommen – in Moabit sicher nicht alleine sein, sondern nicht wenige Kollegen und Mitstreiter aus alten Tagen wieder treffen. Vielleicht triffst Du dann auch wieder auf die böseste aller „Muttis“ und andere willige „Jungs“ aus ihrem Hofstaat.

Und zweitens: Weil Freunde auch dann noch Freunde bleiben, wenn sie im Knast sitzen, gilt: Selbstverständlich würde ich zur Zeit der Nikolausfeiern jedes Jahr mit einem kleinen Präsent bei Dir vorbeischauen.

Dein David

***

