Mittwoch, 22. Oktober 2025
Migration

Dublin: Schwere Krawalle nach Vergewaltigung einer 10-Jährigen durch Illegalen

(c) Screenshot X
David Berger
By David Berger
193

(David Berger) Migrationskritische Aktivisten haben am Dienstag in der Nähe eines Hotels, in dem Asylbewerber untergebracht sind, ein Polizeifahrzeug in Brand gesetzt und Beamte angegriffen. Einen Tag zuvor war ein Mann wegen eines sexuellen Übergriffs auf ein 10-jähriges Mädchen in der Nähe festgenommen worden.

Der Vorfall ereignete sich zwei Jahre, nachdem Anti-Einwanderungs-Demonstranten nach der Messerattacke auf drei kleine Kinder einen schweren Aufstand im Zentrum von Dublin ausgelöst hatten.

Über 1000 Menschen vor dem Flüchtlings-Hotel

Am Dienstagabend sollen über 1000 Menschen an den Protesten vor dem Gebäude in West-Dublin teilgenommen haben.

Videos, die von irischen Medien und Anti-Einwanderungsaktivisten auf X gepostet wurden, zeigen Menschen, die irische Flaggen und Plakate mit Anti-Einwanderungsslogans hochhielten. Die Demonstranten warfen Glasflaschen und Feuerwerkskörper auf die Polizei.

Verständliche Wut

Der Täter ist ein polizeibekannter 20-Jähriger, der sich illegal in Irland aufhält und schon längst durch die Polizei hätte abgeschoben werden sollen. Doch nicht diese Tat interessiert nun die Politiker der Regierung: „Die Instrumentalisierung eines Verbrechens durch Menschen, die Zwietracht in unserer Gesellschaft säen wollen, kommt nicht unerwartet“, erklärte Justizminister Jim O’Callaghan in einer Stellungnahme. „Das ist inakzeptabel und wird eine entschlossene Reaktion nach sich ziehen.“

Solche Stellungnahmen und ein Desinteresse an den enormen Problemen, die eine verfehlte Migrationspolitik schafft, erklären die Wut, die sich hier bei der Bevölkerung entladen hat.

Irland ist das einzige Land in Europa, das keine migrationskritische Partei im Parlament sitzen hat. Umso heftiger fällt dort der außerparlamentarische Widerstand gegen die extreme Zunahme importierter Gewalttaten aus.

***

Seit fast 10 Jahren warnt PP vor der Zerstörung unserer Heimat durch die linke Migrationspolitik. Das Problem wird von Tag zu Tag drängender. Wenn Sie die Arbeit gegen diese fatale Entwicklung unterstützen könnten, wäre das eine große Hilfe!

PAYPAL (Schenkung!)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81
BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung!

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Berliner CDU unterstützt linksextremistische Gewaltaufrufe gegen „Apollo News“
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!