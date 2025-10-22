Mittwoch, 22. Oktober 2025
Linksfaschismus

Berliner CDU unterstützt linksextremistische Gewaltaufrufe gegen „Apollo News“

(c) Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
PP-Redaktion
By PP-Redaktion
264

(Frank-Christian Hansel) Die Berliner CDU hat mit ihrem Abstimmungsverhalten in der Diskussion über die Gewaltaufrufe gegen „Apollo News“ de facto das zur Gewalt aufrufende Einschüchterungsgebaren der Linksextremisten unterstützt und gegen die Presse- und Meinungsfreiheit in unserer Demokratie votiert.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Abgeordnetenhaus von Berlin stellte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Hauptstadtfraktion, Rolf Wiedenhaupt, den Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick Oliver Igel (SPD) hinsichtlich der haushaltsrechtlich problematischen Überlassung des Bezirksamts von öffentlichen Räumen an einen linksextremistischen Verein deutlich unter Wert zur Rede und wollte wissen, wie er zu dem unmissverständlichen Gewaltaufruf des Vereins VVN (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten) gegen das Medienportal „Apollo News“ stünde.

„Demokratische Parteien“ auf linksfaschistischen Abwegen

Igel hat seine Haltung, das sei alles so in Ordnung, hier im Parlament nochmals bestätigt. Die SPD hat daraufhin festgestellt, dass sich „die demokratischen Parteien des Hauses“ den Ausführungen des Bezirksbürgermeisters vollumfänglich anschließen. Von der CDU gab es dazu keinen Ton.

Zur Orientierung beginnt das Video mit der Bewertung des Skandals von Verfassungsrechtler Prof. Dr. Boehme-Neßler. Im Ergebnis beantragte die AfD-Fraktion einen schriftlichen Bericht über die entsprechenden Vergabekriterien bei sämtlichen Vermietungen unter Wert.

Wer schweigt, stimmt zu

Die SPD hat daraufhin eine Abstimmung über diesen Antrag erwirkt, was dem an sich schon manifesten Skandal eine weitere, noch größere, Dimension hinzugefügt hat: Die Berliner CDU-Fraktion war sich nämlich einmal mehr nicht zu schade, sich den Fraktionen der Linken, Grünen und der SPD wegduckend anzuschließen und hat sich rückgratlos auf die linke Seite geschlagen.

Sie hat damit mit ihrem Abstimmungsverhalten de facto das zur Gewalt aufrufende Einschüchterungsgebaren der Linksextremisten unterstützt und gegen die Presse-.und Meinungsfreiheit in unserer Demokratie votiert. Als einziger echter Opposition bleibt uns als AfD hier nur die Öffentlichkeit, um diesen Tiefpunkt der Linksparteien samt ihrem unwürdigen CDU-Anhängsel zu dokumentieren.

***

Dieser Blog kämpft seit seinem Start vor fast 10 Jahren gegen linken Hass, Hetze und die damit einhergehende Gewalt. Wenn Ihnen diese Arbeit wichtig ist, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81
BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Der Altar der Wahrheit – wenn Rom sich vor der Welt verneigt
Nächster Artikel
Dublin: Schwere Krawalle nach Vergewaltigung einer 10-Jährigen durch Illegalen
PP-Redaktion
PP-Redaktion
Eigentlich ist PP nach wie vor ein Blog. Dennoch hat sich aufgrund der Größe des Blogs inzwischen eine Gruppe an Mitarbeitern rund um den Blogmacher Dr. David Berger gebildet, die man als eine Art Redaktion von PP bezeichnen kann.

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!