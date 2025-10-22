Leos Vatikan: Islamappeasement und Verrat an den Christen Nigerias

(David Berger) In seiner Rede anlässlich des Berichts zur Religionsfreiheit von „Kirche in Not“ erklärte Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, die Gewalt gegen Christen in Nigeria sei „kein religiöser Konflikt [von Muslimen gegen Christen], sondern vielmehr ein sozialer, zum Beispiel zwischen Viehzüchtern und Bauern.“

„Wir sollten auch anerkennen, dass viele Muslime in Nigeria selbst Opfer derselben Intoleranz sind.“ Er fügte hinzu: „Es handelt sich um extremistische Gruppen, die bei der Verfolgung ihrer Ziele keine Unterschiede machen. Sie wenden Gewalt gegen jeden an, den sie als Gegner betrachten.“

Erzbischof Carlo Maria Viganò war nicht nur Nuntius des Vatikan in den USA, sondern übte dieses Amt von 1992 bis 1998 auch in Nigeria aus. Er findet harte Worte zu den Aussagen des Kardinalstaatssekretärs:

Verfolgung von Katholiken, die den Märtyrertod sterben

Ich bin mir des Leidens und der Verfolgung der nigerianischen Katholiken sehr bewusst und trage es jeden Tag im Herzen, da ich von 1992 bis 1998 sechs Jahre lang als Apostolischer Nuntius in Nigeria gelebt habe. Die beschämenden Worte von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin zum angeblichen „sozialen Konflikt“ in Nigeria verdrehen die Realität einer grausamen und völkermörderischen Verfolgung von Katholiken, die den Märtyrertod sterben, während Rom von Synodalität und Inklusivität schwadroniert.

Während die Hierarchie offen Partei für die Islamisierung des christlichen Europas ergreift und es wagt, die Religionsfreiheit des Zweiten Vatikanischen Konzils als „Menschenrecht“ zu bezeichnen, legen Tausende von Gläubigen weiterhin heldenhaft Zeugnis für das Evangelium Christi ab, und ihr Blut schreit zum Himmel nach Rache.

Ein Kardinal verrät die eigenen Leute an einen mörderischen Islam

Nein, Eure Eminenz: Nigerianische Katholiken werden aus Hass auf den Glauben, den sie bekennen, von Muslimen und aus Gehorsam gegenüber dem Koran getötet. Von denselben Muslimen, die mit Ihrer feigen und kurtisanischen Komplizenschaft Ihre Kirchen in Moscheen verwandeln und die bald Regierungen stürzen werden, um den „Ungläubigen“ die Scharia aufzuzwingen.

Die Verantwortung der bergoglianischen und nachbergoglianischen Kirche für dieses Verbrechen gegen Gott und den Menschen wird eine fortwährende Verurteilung des Verrats der Hirten bleiben. – so weit Vigano.

Wird Leo versöhnen oder noch weiter spalten?

Die Hoffnungen der treuen Katholiken, die viele Jahre unter dem schrecklichen Pontifikat von Papst Franziskus gelitten haben, auf einen Neuanfang unter Papst Leo XIV. schwinden von Tag zu Tag mehr. Wenn Leo nicht umgehend anfängt, die bergoglianischen Übeltäter aus der Kurie zu entfernen und sich von den Denkfehlern seines Vorgängers zu verabschieden, wird sein Pontifikat die Gräben, die er übernommen hat, unüberwindbar und die Kirchenspaltung unausweichlich machen. Alles wird sich daran entscheiden, ob er die Schlüssel zur heiligen Stadt, die sein Vorgänger an deren schlimmste Feinde übergeben hat, willens ist, zurückzuholen.

