(David Berger) … Man klaut – auch wenn man ein Sozi-Jüngelchen ist und sich daher zu allem befugt glaubt – älteren Damen keine AfD-Flugblätter aus der Hand! Und ein von mir als „Oma gegen rechts“ gelesener Opa trat ihn ähnliche Weise mit seiner Klampfe auf.

Am AfD Infostand in Gifhorn mit Serge Menga war heute das Interesse der Bürger enorm. Das konnten die Wokesozialisten natürlich nicht ertragen und agierten auf typisch linksfaschistische Weise:

Unser Tweet des Tages von Marie-Thérèse Kaiser:

Serge Menga erklärt der SPD, wie man sich demokratisch verhält. Man klaut älteren Damen keine AfD-Flugblätter aus der Hand! @SergeMenga2024 pic.twitter.com/uA3lxQYHoX — Marie-Thérèse Kaiser (@hallofraukaiser) September 27, 2025

Ist „UnsereDemokratie“ ein Sammelbecken Asozialer?

Und weiter ging es mit dem asozialen Verhalten der Vertreter „UnsererDemokratie“. Bewundernswert wie souverän Serge Menga bleibt souverän und sich nicht auf das asoziale, an dunkelste Zeiten unserer Geschichte erinnernde Niveau herablässt:

Passend dazu: Manga bot – trotz all der Schikanen – dem SPD-Kandidaten Phillipp Rauls ein Gespräch an, aber der verweigert sich diesem öffentlichen Dialog, obwohl zuvor seitens der SPD andauernd der AfD-Infostand gestört wurde. Nachdem die Methode „Wie stellen die AfD inhaltlich“ an der Argumentenarmut der Kartellparteien scheiterte, ist man jetzt endgültig auf das asozial bis gewalttätige „Antifa“-Niveau gesunken.

