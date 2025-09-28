Sonntag, 28. September 2025
Marco Rubio: Katholik, Staatsmann, Bekenner

(c) Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons
Meinrad Müller
By Meinrad Müller
120

Selten sieht man einen Politiker, der so offen und ehrlich seinen katholischen Glauben in eine Rede einfließen lässt, und genau das machte diesen Moment so besonders. Gastbeitrag von Meinrad Müller

Am 21. September 2025 sprach Marco Rubio, US-Außenminister, im State Farm Stadium von Glendale, Arizona. Anlass war die Gedenkfeier für Charlie Kirk. 73.000 Menschen füllten das Stadion, weitere 80.000 standen vor den Toren.

Rubio erinnerte an Kirks Botschaft:

„Charlie hat immer gepredigt: Wenn du ein erfülltes Leben willst, heirate, gründe eine Familie, lieb dein Land.“

Ein Satz, der hängenbleibt. Er zeigte, was Kirk den jungen Menschen vorlebte: Halt in der Familie, Sinn im Glauben, Kraft in der Liebe zur Heimat.

Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben

Dann der Höhepunkt seiner Rede: Rubio sprach über den Kern des Christentums. Mit ruhiger, doch fester Stimme sagte er:

„Wir alle wurden von Gott geschaffen, vor Anbeginn der Zeit, von einem Gott, der uns liebt und uns für ein Leben mit ihm in Ewigkeit gemacht hat. Doch die Sünde hat uns von ihm getrennt. Also wurde Gott Mensch, lebte unter uns, litt wie wir, starb wie wir. Aber am dritten Tag stand er auf. Er aß mit seinen Jüngern, ließ sie seine Wunden berühren, um jeden Zweifel auszuräumen. Er stieg in den Himmel, aber er hat versprochen, zurückzukommen. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, und wir werden alle zusammen sein – mit Charlie, mit allen, die wir lieben.“

Rubio sprach aus der Tiefe seines Herzens. Seine Worte klangen wie eine Predigt, getragen von Hoffnung und Zuversicht.

Rubio zeigte, dass Politik und Glaube zusammengehören

Die Menschen im Stadion waren bewegt. CNN und Fox News nannten diesen Auftritt den Höhepunkt der Feier. Für viele wurde Rubio in diesem Moment mehr als ein Staatsmann. Er war ein Bekenner, der Mut machte und auf das Wesentliche hinwies: den Glauben, die Hoffnung, die Gewissheit des Lebens nach dem Tod.

Rubio zeigte, dass Politik und Glaube zusammengehören. Sein Auftritt war eine Würdigung für Charlie Kirk – und ein Aufruf, den eigenen Glauben zu leben, offen und klar.

***

Meinrad Müller
Meinrad Müller
Meinrad Müller (68), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für Blogs in Deutschland. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden.

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

