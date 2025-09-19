Hans-Georg Maaßen: „Antifa“ endlich auch in Deutschland verbieten!

(TM) Trump hat angekündigt, die Antifa als Terrororganisation einzustufen. Hans-Georg Maaßen, der als ehemaliger Präsident des Verfassungsschutzes die diesbezügliche Situation besser einschätzen kann, als jeder andere, hält diese Entscheidung der Amerikaner für richtig und wünscht sich, dass auch unsere Bundesregierung endlich diesen Schritt geht.

Er spricht sich darüber hinaus für ein Verbot der Antifa aus und fordert einen gesamtgesellschaftlichen Kampf gegen die Antifa und deren Unterstützer in Politik, Medien und GONGOs. Die Antifa ist eine gewaltanwendende linksextremistische Bestrebung, die keine Skrupel hat, politische Gegner durch Gewalt einzuschüchtern, sie zu foltern oder, wie bei der „Hammerbande“ geschehen, zu Krüppeln zu schlagen.

Militanter Arm der politischen Linken

Sie ist der militante Arm der politischen Linken und wesentlich für die Durchsetzung linker Ideologie. Dass in einer freiheitlichen Demokratie eine Terrorbande wie die Antifa seit vielen Jahren geduldet wird, ist ein Skandal, ebenso, dass linke Parteien wiederholt Sympathiebekundungen in deren Richtung abgeben und Vernetzungen zwischen Parteien, den Medien und der Antifa bestehen.

Der ehemalige Verfassungsschutzchef Maaßen entlarvt die von Unterstützern der Antifa immer wieder angeführte Aussage, dass man diese gar nicht verbieten könne, dabei als reine Schutzbehauptung.

Jetzt ist Dobrindt (CSU) gefragt!

Die Antifa ist eine linksextremistische Sammelbestrebung und kann natürlich verboten werden. Er fordert Innenminister Dobrindt auf, unverzüglich die notwendigen Schritte einzuleiten, um die Antifa auch in Deutschland als Terrororganisation einzustufen.

SPD, Grüne & Verfassungsschutz mit im Boot

Schon 2023 bemerkte Maaßen auf X: „Die Antifa ist eine linksextremistische gewaltorientierte Bestrebung, die nach der Rechtslage längst hätte verboten werden müssen. Diese Bestrebung steht in der Tradition der sozialistischen Terrortruppen der 1920er Jahre. Wenn maßgebende Personen aus SPD und Grünen sich zu dieser extremistischen Gruppierung bekennen, zeigt dies, wie groß die Gefahr für unsere freiheitliche Demokratie ist.“

Und im Hinblick auf die derzeitige korrumpierte Rolle des Verfassungsschutzes: „Es ist eine Umkehrung der Werte, wenn die linksextremistische und verbotswürdige Antifa, die seit Jahrzehnten auch mit Gewalt die freiheitliche demokratische Grundordnung und alles, was eine freie Gesellschaft ausmacht, bekämpft, als „Verfassungsschützer“ bezeichnet wird und wenn die diejenigen, die sich für diese Grundordnung einsetzen, ausgegrenzt, diffamiert und politisch verfolgt werden. Dies war nur möglich, indem Linksradikale unsere Politik und Medien dominieren. Es sollte jedem klar sein, was die Stunde geschlagen hat.“

