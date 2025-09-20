„Antifa“-Finanzierung: Deutschland droht ein Platz auf der Liste der „Schurkenstaaten“

(David Berger) Dass Deutschland von seinen Politikern wieder einmal in die Isolation getrieben wird, ist tragisch genug. Aber es könnte noch dicker kommen: Sollte Trump wirklich die Antifa als Terrororganisation erklären, dann kommt Deutschland umgehend auf die Liste der Schurkenstaaten.

Das vermutet aus einsehbaren Gründen zumindest Lena Kotré, stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag sowie Rechtsanwältin:

Denn nicht nur, dass aus öffentlichen Geldern Antifa-nahe Projekte und Netzwerke finanziert werden, auch Behörden identifizieren sich als Terrororganisationen. So etwa das Landesamt für Verfassungsschutz Niedersachsen.

„Schurkenpolitiker“ in Deutschland?

Als Beispiel für eine solch skandalöse Finanzierung des Antifa-Terrors nennt Kotré einen Antifa-Club in Potsdam, dessen Terror mit über einer Million Euro aus Steuergeldern finanziert wird. Von Antifa-naher politischer Elite wie Nancy Faeser oder Gregor Gysi sowie sogar Regierungsmitgliedern wie Lars Klingbeil mal abgesehen.

Lösung: Deutschland verbietet die Antifa und wickelt diese Terrororganisation ab. Meine AfD-Fraktion in Brandenburg hat einen entsprechenden Antrag bereits in der letzten Legislaturperiode gestellt.

Zu den Schurkenstaaten gehören nicht nur Staaten, die internationale Regeln und Normen missachten (z. B. Völkerrecht, Menschenrechte), Regierungen, die andere Länder bedrohen oder destabilisieren oder nach Massenvernichtungswaffen (Atomwaffen, Chemiewaffen, Biowaffen) streben, sondern auch solche, die Terrororganisationen oder bewaffneten Gruppen unterstützen. Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Kuba oder Syrien wurden bzw. werden von den USA und westlichen Staaten als „Schurkenstaaten“ bezeichnet.

Maja T. als Heldin der deutschen Antifa-Regierung?

Erst gestern hat sich der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen für ein Verbot der Antifa ausgesprochen und einen gesamtgesellschaftlichen Kampf gegen die Antifa und deren Unterstützer in Politik, Medien und GONGOs gefordert.

Die Antifa ist eine gewaltanwendende linksextremistische Bestrebung, die keine Skrupel hat, politische Gegner durch Gewalt einzuschüchtern, sie zu foltern oder, wie bei der „Hammerbande“ geschehen, zu Krüppeln zu schlagen. Der Mörder von Charlie Kirk kann nach derzeitigem Ermittlungsstand als Mitglied der Antifa gelten, ebenso die extrem gewalttätige Hammerbande und deren Mitglied „Maja T.“, das derzeit in Ungarn vor Gericht steht, aber von deutschen Politikern und deren gleichgeschalteten Medien als von der ungarischen Justiz verkannter Heilsbringer gefeiert wird.

