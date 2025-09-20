Samstag, 20. September 2025
Linksextremismus

„Antifa“-Finanzierung: Deutschland droht ein Platz auf der Liste der „Schurkenstaaten“

(c) Screenshot X
David Berger
By David Berger
6

(David Berger) Dass Deutschland von seinen Politikern wieder einmal in die Isolation getrieben wird, ist tragisch genug. Aber es könnte noch dicker kommen: Sollte Trump wirklich die Antifa als Terrororganisation erklären, dann kommt Deutschland umgehend auf die Liste der Schurkenstaaten.

Das vermutet aus einsehbaren Gründen zumindest Lena Kotré, stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag sowie Rechtsanwältin:

Denn nicht nur, dass aus öffentlichen Geldern Antifa-nahe Projekte und Netzwerke finanziert werden, auch Behörden identifizieren sich als Terrororganisationen. So etwa das Landesamt für Verfassungsschutz Niedersachsen.

„Schurkenpolitiker“ in Deutschland?

Als Beispiel für eine solch skandalöse Finanzierung des Antifa-Terrors nennt Kotré einen Antifa-Club in Potsdam, dessen Terror mit über einer Million Euro aus Steuergeldern finanziert wird. Von Antifa-naher politischer Elite wie Nancy Faeser oder Gregor Gysi sowie sogar Regierungsmitgliedern wie Lars Klingbeil mal abgesehen.

Lösung: Deutschland verbietet die Antifa und wickelt diese Terrororganisation ab. Meine AfD-Fraktion in Brandenburg hat einen entsprechenden Antrag bereits in der letzten Legislaturperiode gestellt.

Zu den Schurkenstaaten gehören nicht nur Staaten, die internationale Regeln und Normen missachten (z. B. Völkerrecht, Menschenrechte), Regierungen, die andere Länder bedrohen oder destabilisieren oder nach Massenvernichtungswaffen (Atomwaffen, Chemiewaffen, Biowaffen) streben, sondern auch solche, die Terrororganisationen oder bewaffneten Gruppen unterstützen. Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Kuba oder Syrien wurden bzw. werden von den USA und westlichen Staaten als „Schurkenstaaten“ bezeichnet.

Maja T. als Heldin der deutschen Antifa-Regierung?

Erst gestern hat sich der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen für ein Verbot der Antifa ausgesprochen und einen gesamtgesellschaftlichen Kampf gegen die Antifa und deren Unterstützer in Politik, Medien und GONGOs gefordert.

Die Antifa ist eine gewaltanwendende linksextremistische Bestrebung, die keine Skrupel hat, politische Gegner durch Gewalt einzuschüchtern, sie zu foltern oder, wie bei der „Hammerbande“ geschehen, zu Krüppeln zu schlagen. Der Mörder von Charlie Kirk kann nach derzeitigem Ermittlungsstand als Mitglied der Antifa gelten, ebenso die extrem gewalttätige Hammerbande und deren Mitglied „Maja T.“, das derzeit in Ungarn vor Gericht steht, aber von deutschen Politikern und deren gleichgeschalteten Medien als von der ungarischen Justiz verkannter Heilsbringer gefeiert wird.

**

Während die Mainstreammedien den Linksterror verherrlichen, verharmlosen oder ignorieren, spricht dieser Blog offen darüber. Was nicht ganz ungefährlich ist. Hier können Sie „Philosophia Perennis“ unterstützen: Mit einem Klick über

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81
BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Hans-Georg Maaßen: „Antifa“ endlich auch in Deutschland verbieten!
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!