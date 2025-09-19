Freitag, 19. September 2025
Linksextremismus

„Krank, gefährlich, radikal“: Trump will „Antifa“ als Terrororganisation einstufen

Symbolfoto (c) Youtube
David Berger
By David Berger
265

Wie die »Welt« und die »Junge Freiheit« berichteten, will US-Präsident Donald Trump die Antifa-Bewegung als Terrororganisation einzustufen. Dies teilte er am Donnerstagmorgen auf seiner Plattform »Truth Social« mit. Er beschrieb die Antifa als kranke, gefährliche und radikale linke Katastrophe.

Zusätzlich empfahl er eine gründliche Untersuchung der Finanzierungsquellen der Bewegung nach höchsten rechtlichen Standards.

Reaktion auf das Attentat an den beliebten christlichen Aktivisten Charlie Kirk

Nach dem Attentat auf den christlichen Aktivisten Charlie Kirk in der vergangenen Woche machte Trump die radikale Linke für die Tat verantwortlich. In einem Video aus dem Oval Office äußerte er sich kurz nach dem Vorfall. Derzeit befindet sich Trump auf einem Staatsbesuch in Großbritannien.

Bereits am Montag zeigte er sich offen für eine Einstufung der Antifa als Terrororganisation. Hochrangige Regierungsvertreter werfen linksgerichteten Gruppen vor, eine feindselige Atmosphäre gegen Konservative geschaffen zu haben.

Stephen Miller, Berater und stellvertretender Stabschef des Weißen Hauses, betonte, die Regierung werde die heimische Terrorbewegung hinter dem Attentäter zerschlagen. Der republikanische Senator Bill Cassidy unterstützte Trumps Entscheidung. Er bezeichnete die Antifa als Förderin von Gewalt und Anarchie. Cassidy hatte bereits 2019 gemeinsam mit Senator Ted Cruz einen Antrag zur Einstufung der Antifa als inländische Terrororganisation eingebracht.

Rechtliche Unklarheiten müssen beseitigt werden

Die rechtliche Wirkung von Trumps Ankündigung bleibt unklar. Die Antifa ist eine dezentrale Bewegung ohne zentrale Struktur oder Führung. Sie dient als Sammelbecken für militante linksextreme Gruppen.

Das Weiße Haus gab am Mittwoch keine weiteren Details bekannt. Rechtsexperten hatten bereits 2020 erklärt, dass eine Einstufung der Antifa als Terrororganisation rechtlich schwierig sei, da eine gesetzliche Grundlage fehle.

Hintergrund des Attentats: Attentäter mutmaßlich linksradikal ideologisch beeinflusst

Charlie Kirk wurde vergangene Woche Mittwoch auf einem Universitätscampus in Utah erschossen. Der 31-Jährige war ein einflussreicher bürgerlich-christlicher Aktivist und Sprachrohr für die Jugend. Der 22-jährige Tyler Robinson soll von einem Dach aus auf Kirk geschossen haben. Er wurde festgenommen und wegen Mordes angeklagt.

Erstveröffentlichung bei „Freie Welt“.

**

Während die Mainstreammedien den Linksterror verherrlichen, verharmlosen oder ignorieren, spricht dieser Blog offen davon. Was nicht ganz ungefährlich ist. Hier können Sie „Philosophia Perennis“ unterstützen: Mit einem Klick über

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81
BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Judenhass in Flensburg: Die Palästinenserflagge als Bekenntnis
Nächster Artikel
Linksextreme stürmen Berliner Abgeordnetenhaus
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!