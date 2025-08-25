„Männergruppe“ greift zwei homosexuelle Männer gewalttätig an

Eine Männergruppe griff vergangene Nacht in Berlin Kreuzberg zwei Männer aus homophober Tatmotivation heraus an. Zuvor verweigerten die beiden den Kauf von Drogen.

Die beiden 30 und 37 Jahre alten Männer waren gegen 23:45 Uhr am Halleschen Tor unterwegs gewesen, als sie dabei von einer neunköpfigen Männergruppe angesprochen worden sein sollen.

Aus der Männergruppe habe man ihnen Drogen zum Kauf angeboten, welches die beiden Männer abgelehnt haben und weitergangen sein sollen. Die Gruppe soll die beiden verfolgt, homophob beleidigt und anschließend angegriffen haben.

Die beiden Angegriffenen erlitten jeweils Verletzungen am Kopf, den Armen und im Bereich der Oberkörper. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die mutmaßlichen Schläger flüchteten in Richtung Mehringplatz. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeilichen Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

Angaben zu Pass oder Migrationshintergrund macht die Polizei nicht, sie erübrigen sich aber auch.