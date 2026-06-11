Regierungserklärung von Merz: Reformen vielleicht nächstes Jahr im Sommer…

„9 Jahre Bundestag: So etwas habe ich noch nie erlebt“ so Bernd Baumann nach der heutigen Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz. Und weiter: „Die heutige Regierungserklärung ist der endgültige Beweis: Diese Merz-Regierung ist stehend K.O. Nicht der geringste Hauch einer Lösung. Wir werden viel schneller regieren als viele jetzt noch glauben.“

Ähnlich auch Tino Chrupalla: „Heute sagte ich in meiner Rede zur Regierungserklärung von Kanzler Merz: Diese Regierung ist am Ende und schafft keine Reformen. Die CDU muss sich im Osten vom Kanzler distanzieren. Die SPD will uns verschwinden lassen, aber wird selbst verschwinden. Die Bürger halten die Demokratie am Laufen. Wir machen Politik für die Bürger!“

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