Sonntag, 24. August 2025
Migration

„Blutige Hölle“: Messerangriff auf US-Bürger in Dresdner Straßenbahn

David Berger
By David Berger
285

(David Berger) Ein US-Amerikaner riskierte in Dresden sein Leben, um Frauen vor syrischen Messermännern zu schützen und wird dabei schwer verletzt. Inzwischen ist der Täter, der zudem ein stadtbekannter Drogendealer sein soll, wieder auf freiem Fuß.

In der Nacht zum 24. August 2025 wurde ein 21-jähriger US-Bürger in einer Straßenbahn in Dresden schwer verletzt. Er war eingeschritten, als zwei Männer aus einer Gruppe heraus weibliche Fahrgäste belästigten. Daraufhin zückte einer der Männer ein großes Messer und fügte dem US-amerikanischen Touristen u.a. im Gesicht schwere Verletzungen zu.

Täter schon wieder auf freiem Fuß

Die Tat ereignete sich gegen 0:25 Uhr in der Straßenbahnlinie 7, in der Nähe der Haltestelle Goldener Reiter, auf der Strecke von Weixdorf nach Pennrich. Die Polizei nahm einen 21-jährigen syrischen Staatsangehörigen in Tatortnähe (ca. 700 Meter entfernt) fest. Ob er der eigentliche Täter war, ist bislang unklar, denn ein zweiter Verdächtiger ist weiterhin flüchtig.

Die Ermittlungen laufen – es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei sichert Videoaufnahmen, sucht nach der Tatwaffe (die bislang verschollen ist) und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden.

Laut Apollo News wurde der festgenommene syrische Tatverdächtige nach seiner vorläufigen Festnahme „bereits wieder auf freien Fuß gesetzt“. Der in Dresden festgenommene Syrer wurde wieder freigelassen. Es soll sich nicht um den Messerstecher handeln, er soll den US-Staatsbürger „nur“ mit Fäusten attackiert haben.

„Bloody hell“

Die US-Medien – etwa die New York Post – berichteten bereits mit dem Ausdruck „Bloody hell“. Die US-Administration sieht sich in ihren Mahnungen bestätigt, mit denen sie immer wieder vor der ansteigenden Gewalt durch muslimische Immigranten in Deutschland warnt.

Immer mehr Menschen fragen: Existiert der deutsche Rechtsstaat eigentlich noch? Warum lässt die Justiz in diesem Land schwerste Straftäter frei herumlaufen, während sie morgens um 6 Uhr Hausdurchsuchungen wegen Meinungsdelikten durchführen lässt?

Hier spricht das Opfer selbst:

Ein US-Amerikaner riskiert sein Leben, um Frauen vor syrischen Täter zu schützen und was macht unsere Justiz? Lässt die Typen wieder frei. Es macht mich rasend! Danke für deinen Mut, du bist ein Held. Unser Staat dagegen ist eine Schande 😡 pic.twitter.com/VGeGYxQ1mY

— Guten Morgen (@Prunkundshiva) August 24, 2025

Addendum: Bericht der New York Post

Der außenpolitische Politiker und Mitglied des Europäischen Parlaments Petr Bystron kommentierte den Fall: „Das ist die Folge von Merkels Politik der offenen Grenzen. Angriffe wie dieser passieren in Deutschland jeden Tag. Jetzt hat es einen mutigen Amerikaner getroffen. Wir müssen mit Donald Trump zusammenarbeiten, um diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen.“

Der Vorfall hat die Debatte über die deutsche Migrationspolitik neu entfacht, seit Angela Merkel ihre sogenannte „Willkommenskultur“ eingeführt hat, die laut Kritikern wiederholten Gewaltverbrechen Tür und Tor geöffnet hat. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen unter den vielen Passagieren, die während des Angriffs anwesend waren.“

***

Seit fast 10 Jahren warnt PP vor der Zerstörung unserer Heimat durch die linke Migrationspolitik. Das Problem wird von Tag zu Tag drängender. Wenn Sie die Arbeit gegen diese fatale Entwicklung unterstützen könnten, wäre das eine große Hilfe!

PAYPAL (Schenkung!)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81
BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung!

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
EIL: Söder flieht – Identitäre Bewegung besucht Sommer-Interview
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!