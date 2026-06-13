Das Ende der Brandmauer? Ein Bild, das mehr sagt als tausend Parteitagsreden

(David Berger) Manchmal genügt ein einziges Foto, um eine politische Epoche zu beschreiben. Genau ein solches Foto ist jetzt in Sachsen-Anhalt entstanden. CDU-Fraktionschef Guido Heuer sitzt auf einer Wahlkampfveranstaltung demonstrativ neben AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund. Als die unvermeidliche Debatte über die sogenannte Brandmauer aufkommt, verliert Heuer nicht viele Worte. „Das ist keine Brandmauer. Hört doch mal auf!“, ruft er ins Publikum.

Ein bemerkenswerter Satz. Vielleicht sogar ein historischer.

Denn seit Jahren versucht die totalitär-linksdrehende politische und mediale Klasse in Deutschland, eine Mauer zwischen Millionen AfD-Wählern und dem Rest der Gesellschaft zu errichten. Die Brandmauer wurde zum politischen Glaubenssatz erhoben. Wer sie infrage stellt, gilt schnell als verdächtig. Wer auf Dialog setzt, muss sich rechtfertigen. Wer darauf hinweist, dass demokratisch gewählte Parteien und ihre Wähler nicht einfach aus dem politischen Raum verschwinden, wird moralisch unter Druck gesetzt.

(Foto: Screenshot Berliner Zeitung)

Doch nun kommt der Widerspruch nicht von außen. Er kommt aus der CDU selbst.

Guido Heuer spricht aus, was viele Kommunalpolitiker, Parteimitglieder und Bürger längst denken: Politik besteht nicht aus Mauern, sondern aus Auseinandersetzung. Nicht aus Ausgrenzung, sondern aus demokratischem Wettbewerb. Wer Millionen Wähler dauerhaft wie politische Aussätzige behandelt, löst keine Probleme – er verschärft sie.

Dass dieses Foto ausgerechnet unmittelbar vor dem CDU-Parteitag in Sachsen-Anhalt veröffentlicht wird, macht die Symbolik noch stärker. Während die Berliner Parteiführung, allen voran Merz, weiterhin an einer immer schärferen Abgrenzungsrhetorik festhält, scheint an der Basis längst eine andere Realität angekommen zu sein.

Auch die Autorität von Friedrich Merz wirkt dabei zunehmend angekratzt. Die ständige Dämonisierung der AfD überzeugt viele Bürger offenbar immer weniger. Statt politische Gegner argumentativ zu stellen, wurde in den vergangenen Jahren häufig versucht, sie moralisch zu delegitimieren. Doch diese Strategie stößt sichtbar an ihre Grenzen.

Vor allem im Osten Deutschlands.

Dort erleben viele Menschen seit Jahren, dass ihre Sorgen über Migration, Energiepolitik, Kriegstreiberei, wirtschaftlichen Niedergang und gesellschaftliche Veränderungen von den etablierten Parteien entweder ignoriert oder belehrt werden. Das Ergebnis ist bekannt: Die Zustimmung zur AfD steigt weiter, während die Bindungskraft der traditionellen Volksparteien schwindet.

Deshalb könnte das Bild aus Halberstadt mehr sein als eine Randnotiz des Wahlkampfs. Es könnte ein Vorbote dessen sein, was in den kommenden Jahren auf Deutschland zukommt. Die politische Landschaft verändert sich. Die alten Gewissheiten verlieren ihre Wirkung. Und die Brandmauer, die lange als unantastbar galt, bekommt sichtbar immer mehr Risse.

Im September stehen wichtige Wahlen bevor. Vieles deutet darauf hin, dass die Wähler im Osten den etablierten Parteien eine deutliche Botschaft senden werden. Eine Botschaft gegen das politische Weiter-so. Gegen Bevormundung. Gegen die Vorstellung, dass ein immer enger werdender Meinungskorridor demokratische Probleme lösen könne.

Guido Heuer hat mit wenigen Worten etwas ausgesprochen, was viele Menschen längst empfinden. Der Satz „Das ist keine Brandmauer. Hört doch mal auf!“ markiert einen Moment, in dem die Debatte eine neue Richtung bekommen muss. Vielleicht wird man später auf dieses Foto zurückblicken und sagen: Hier begann das sichtbare Ende einer politischen Doktrin, die Deutschland jahrelang geprägt und in eine bislang nicht dagewesene Krise gestürzt hat.

Update 13.06.26, 13.30 h: „Es ist nicht das, wonach es aussieht …“

Robin Alexander hat bei der CDU in Sachsen-Anhalt nachgefragt, wie dieses Foto entstehen konnte, das den CDU-Fraktionsvorsitzenden Guido Heuer und den AfD-Spitzenkandidaten zeigt und folgendes Statement bekommen:

„Das Foto ist entstanden, weil es nur zwei Mikrofone gab und ich bei einer Falschaussage von Herrn Siegmund intervenieren musste. Ich habe Herrn Siegmund das Mikrofon aus der Hand genommen, und dabei ist diese unglückliche Aufnahme entstanden. Das war allerdings keine Kumpelei, sondern politische Konfrontation. Das Wort ‚Brandmauer‘ habe ich noch nie genutzt. Für mich gilt der Fraktionsbeschluss: ‚Abgrenzen, aber nicht ausgrenzen‘.“

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