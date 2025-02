COVID-19 aus dem Labor in Wuhan: Pandemie von den USA finanziert

(David Berger) Worauf bereits vor zwei Jahren die Professoren Kaufmann und Wiesendanger im Bundestag hinwiesen, ist jetzt bewiesen: Covid-19 stammt aus einem Labor in Wuhan und wurde von einem Forscher als biologische Waffe präpariert und aus dem Labor getragen, der dafür 41 Millionen Dollar von der Behörde für internationale Entwicklung (USAID) erhielt.

Dass das Covid-19-Virus aus einem Labor in Wuhan stammt, ist inzwischen keine Verschwörungstheorie mehr. Wissenschaft und Politik müssen inzwischen zugestehen, dass der Laborursprung im Rahmen der sog Gain-of-Function-Forschung als die wahrscheinlichste Erklärung für den Ursprung des Virus gelten muss.

Spätestens seit CIA und FBI dies vor vier Wochen bestätigten und vor wenigen Tagen das Weiße Haus unter Donald Trump diese Einschätzung teilte, kommen auch die eigensinnigsten Zeugen Coronas nicht mehr um diese Tatsache herum: „Wir wissen nun, dass dies die bestätigte Wahrheit ist“.

USAID zahlte 41 Mio. Dollar für Ursprung der Covid-Pandemie

In diesem Zusammenhang ist die gestrige Nachricht zu sehen, dass US-Präsident Donald Trump die Behörde für internationale Entwicklung (USAID), die als verlängerter Arm linksradikaler Demokraten in den USA gilt, praktisch aufgelöst hat, um sie komplett umzubauen. Denn laut inzwischen zahlreichen Presseberichten wurde der Forscher des Wuhan-Labors, der sich als erster mit dem Virus infiziert haben soll und dieses nach außen trug, von eben jener Behörde mit US-Steuergelder zur Erforschung von Coronaviren bezahlt.

Stolze 41 Millionen Dollar sollen von der Behörde in die am Institut durchgeführte Gain-of-Function-Experimente (GoF), geflossen sein, damit diese Viren oder Bakterien so verändert bzw. deren Pathogenität so erhöht, dass sie zu biologischen Waffen werden . – gezielt genetisch verändert werden, um neue oder verstärkte Funktionen zu erlangen. Die Forschungen leitete der bereits genannte chinesische Virologen Ben Hu.

Fauci leistete Meineid

Dass der weltweit eine traurige Prominenz besitzende Virologe Anthony Fauci unter Eid mehrfach bestritt, dass solche Experimente mit Steuergeldern finanziert wurden und so das Gericht belog, verwundert nicht. Dass Biden ihn in einem bizarren Akt vorab für alle Verbrechen, denen er überführt werden könnte, begnadigte, spricht im Übrigen dafür, dass der ehemalige US-Präsident sehr genau über das Treiben in Wuhan informiert war.

„Wisst ihr, dass USAID mit euren Steuergeldern Biowaffenforschung, einschließlich Covid-19, finanziert hat und dabei Millionen Menschen ums Leben kamen?“ fragt Elon Musk daher nun auf X:

Did you know that USAID, using YOUR tax dollars, funded bioweapon research, including COVID-19, that killed millions of people? https://t.co/YVwyKA7ifs — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2025

Prof. Michael Kaufmann (AfD) forderte schon vor zwei Jahren Verbot der Gain-of-Function-Forschung

Bereits vor zwei Jahren wurde auf einer Veranstaltung der AfD genau vor diesen Fakten gewarnt, der Laborursprung des Covid-19-Virus von Prof. Dr. Roland Wiesendanger bewiesen. Auch die Forderung nach einem Verbot der Gain-of-Function-Forschung, das nun US-Präsident Trump für die USA plant wurde damals bereits von dem AfD-Bundestagsabgeordneten Prof. Dr. Michael Kaufmann erhoben.

Und Drosten?

Nun stellt sich freilich die Frage, was wussten deutsche Forscher, die ebenfalls an diesem Institut forschten und später zu der prominenten, ja fast Unfehlbarkeitsstatus beanspruchenden Feuerwehr wurden, die einen Brand löschen sollte, den sie vielleicht mit gelegt hatten?

Ich denke da etwa an prominenter Stelle an Christian Drosten, der den Laborursprung des Coronavirus als „Verschwörungstheorie“ und Desinformation bezeichnete und sogar Prof. Wiesendanger verklagte. A. Wallasch fragt in diesem Zusammenhang zurecht: „Welcher Vertreter der Politik und Wissenschaft entschädigt jetzt die Diffamierten wie Prof. Roland Wiesendanger und andere? Es darf auch um Verzeihung gebeten werden.“ Und: welcher Staatsanwalt kümmert sich endlich um die Drostens dieser Republik?

Das Ende des inkonsistenten, eindimensionalen & falten-resistenten Weltbilds der „Wissenschaftler“ des tiefen Staates und seiner psychotischen Fangemeinde scheint nun aber auch an sein Ende zu kommen.

