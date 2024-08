Terror gegen das eigene Volk: Wie weit ist es von London nach Berlin?

(David Berger) England – terrorisiert durch eine links-totalitäre NWO-Regierung und repräsentiert durch einen Monarchen, der seinen Ehrentitel als „Verteidiger des Glaubens“ nun auf den Islam statt die anglikanische Kirche bezieht – steht kurz vor der Kapitulation. Wird England zum ersten Dominostein, der das morsche Haus Europa zum endgültigen Einsturz bringt?

Wer glaubt, das alles, was gerade in England passiert, sei eben nur dort möglich, der sollte einmal ohne die rosarote Framebrille der Mainstreammedien auf Deutschland schauen. England setzt jetzt nur ganz brutal und konkret in die Realität um, was wir in Deutschland auf vermeintlich noch etwas softere Weise schon längere Zeit beobachten müssen. Mit dem Unterschied, dass sich der deutsche Untertan weitgehend in die Innere Emigration zurückgezogen hat. Und zum Großteil noch immer Parteien wählen will, die der Garant dafür sind, dass sich der Niedergang unseres Vaterlandes, ja ganz Europas zur Vollkatastrophe entwickelt.

Bald auch in Ihrer Stadt

Die doppelten Standards von Justiz, Politik und Medien, die jetzt in England konkret umgesetzt werden, sind doch bei uns längst zur Regel geworden.

Der Vergleich zwischen Alfred Schuhbecks Haftauflagen und denen eines nun entflohenen, hochgefährlichen somalischen Gewalttäters sind nur das jüngste Beispiel für diesen fatalen Niedergang unseres Rechtsstaates. Ihm sind zehntausende anderer ähnlicher Vorfälle seit 2015 vorausgegangen.

Das links-totalitäre Regime, das sich zunehmend mit dem Staat und der Demokratie gleichsetzt, hat jede Autorität und Glaubwürdigkeit bei dem Volk verloren, von dem eigentlich alle Gewalt ausgeht. Die Angst der Mächtigen vor dem von ihnen belogenen und ausgebeuteten Volk wächst von Tag zu Tag – wohl wissend, dass auch ein großer Graben um den Reichstag keinen sicheren Schutz vor dem noch unter dem Deckel brodelnden Volkszorn bieten wird.

Anders ist die Blitzradikalisierung unserer Politik, wenn es um Zensur, Überwachung und Terror gegen Regierungskritiker geht, gar nicht zu erklären.

Der erste Dominostein

Man soll den Teufel nicht an die Wand malen. Aber seine Legionen sind längst unter uns. Der Fall Großbritanniens könnte der erste kippende Dominostein für die von Schwab, Soros & Co gewünschte Destruktion des alten Europa sein. Die gewaltbereiten Muslime mit ihrem Traum von Kalifaten geleiteten Eurabia sind dabei für die Open-Border-Globalisten bzw. den deep state nur nützliche Idioten, die man jetzt noch einspannt, umso viel wie möglich zu eskalieren. Mit Erfolg.

Wenn alles in Trümmern liegt, heißt es dann nach Schiller: „Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen.“ … So einfach wird man aber die gerufenen Geister nicht loswerden, denn der Islam wird den Weg zur neuen Weltordnung, die auch seinem Weltbild widerspricht, nicht so einfach freigeben.

Wenn sich das christliche Abendland nicht schleunigst auf seine Wurzeln, seine Kraft, seine Ideale besinnt und diese bedingungslos einfordert; wenn es nicht entschlossen die vertreibt, die unsere Heimat mit geradezu dämonischer Besessenheit zerstören wollen, wird es bei einem solchen Endkampf zwischen Islam und neuer Weltordnung schon Geschichte sein: Kyrie eleison!

