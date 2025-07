Julia Klöckner: Versagen als Bundestagspräsidentin

Hochgejubelt, rasch wieder gefallen, sinkt aktuell das Ansehen von Bundestagspräsidentin Klöckner ins Bodenlose, nutzt sie doch mittlerweile ihre Herrschaftsgewalt an der Spitze des Hohen Hauses für eine willkürliche Einschränkung der Meinungsfreiheit aus. Dennis Riehle kommentiert.

Ein Beispiel vorab:

Vornehmlich gegenüber der AfD und den Linken, missbraucht sie das Druckmittel des Ordnungsrufes zur beliebigen Beschneidung der unbehelligten Rede, hat sie mittlerweile sogar untersagt, den Kanzler als „Lügner“ zu bezeichnen oder ihm „Halbwahrheiten“ nachzusagen, gehören diese Vokabeln offenbar nicht zu dem Wortschatz, welchen sich die ehemalige Religionslehrerin gegenüber Friedrich Merz wünscht.

Ungeeignete Religionslehrerin

Wer ausgerechnet in der Wiege des pluralistischen Diskurses die subjektive Vorstellung einer Netiquette durchzudrücken versucht, welche nicht darüber hinweg sieht, dass in aufgeladener Atmosphäre keinesfalls nur Schmeicheleinheiten verteilt werden, sondern sich Minister auch unter Anwendung von Zuspitzung, Übertreibung und Metaphorik für ihr Tun und Handeln zu rechtfertigen haben, ist gänzlich ungeeignet für eine Funktion, in der man nicht zu zart besaitet sein sollte.

Wir können auf eine rheinland-pfälzische Kronprinzessin verzichten, die aus einem Rednerpult für den politischen Schlagabtausch einen Laufsteg der Schönfärberei macht.

**

Erfolg gegen Wahl von Brosius-Gersdorf

Es waren auch die alternativen Medien, die mit ihrem Einsatz gegen Brosius-Gersdorf mitgeholfen haben, das Schlimmste zu verhindern. Helfen Sie bitte mit, dass wir auch in Zukunft für die Würde der menschlichen Person, Meinungsfreiheit und gegen den Linksfaschismus kämpfen können. Hier: