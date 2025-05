Sieg für die Meinungsfreiheit: Tommy Robinson kommt frei

Nach massiven öffentlichem Druck musste die britische Justiz ihr Skandalurteil revidiert: Der Journalist Tommy Robinson wird rund zwei Monate früher aus der Haft entlassen. Seine Inhaftierung stieß international auf Kritik. Der AfD-Außenpolitiker Petr Bystron setzte sich für seine Freilassung ein, Elon Musk übernahm die Anwaltshonorare.

Erfolgsdoku über Asylkriminalität. Tommy Robinson soll bereits in den nächsten Tagen das Woodhill Gefängnis als freier Mann verlassen, in dem er seit Oktober 2024 in Einzelhaft saß, weil er sich weigerte, seine Dokumentation „Silenced“ offline zu nehmen. Sowohl das drakonische Urteil wie die unmenschlichen Haftbedingungen lösten internationale Kritik aus.

Prominente Unterstützer

Prominente Unterstützung erfuhr der Aktivist vor allem durch Elon Musk. Dieser übernahm Robinsons Prozesskosten. Die EU-Politiker Petr Bystron (AfD) und später auch Dominik Tarczynski (PiS) und besuchten den britischen Patrioten im Gefängnis. Durch die Unterstützung richtete sich der Fokus der Öffentlichkeit auf Tommy selbst, aber auch auf seinen Film, dessen Verbreitung die Justiz eigentlich verhindern wollte.

Der Film wurde in kürzester Zeit zur meistgesehenen Dokumentation Großbritanniens, er wurde alleine auf X von Millionen Menschen angesehen. Robinson thematisiert darin den Fall eines syrischen Flüchtlings und kritisiert das britische Justizsystem.

Tausende Fans sendeten Tommy Robinson während seiner Haft Briefe zu. An seinem Geburtstag erhielt der bekannte Einwanderungskritiker über 20.000 Glückwünsche, die selbst das Gefängnispersonal überwältigten.

Sieg für die Meinungsfreiheit

Der Fall ist ein beispielloser Sieg für die Meinungsfreiheit. Tommy Robinson kann weitermachen. Tommy Robinson versicherte Bystron während seines Besuchs im April, dass er nicht aufgeben werde. Bereits damals plante Robinson Veranstaltungen für die Zeit nach seiner Freilassung, wie aus dem Kurzfilm hervorgeht.

