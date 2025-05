Wer wissen will, wie sehr die künstliche Intelligenz (hier ChatGPT) bereits auf islamistisch-korrekte Aussagen getrimmt ist, der lese hier einen Ausschnitt aus meiner Diskussion mit ChatGPT:

Ich frage nach den Fakten zu dem Tweet des Tages:

ChatGPT: „Es gibt keine glaubwürdigen Berichte oder offiziellen Quellen, die bestätigen, dass Rukhsana Ismail bei ihrer Amtseinführung „Allahu Akbar“ gerufen oder den Koran geküsst hat. Solche Behauptungen scheinen unbegründet zu sein und könnten auf Missverständnissen oder Fehlinformationen beruhen.

Es ist wichtig, zwischen der persönlichen Religionszugehörigkeit einer Person und extremistischen Ideologien zu unterscheiden. In Rukhsana Ismails Fall gibt es keine glaubwürdigen Hinweise auf islamistische Aktivitäten oder Überzeugungen.“

Ich antworte und weise ChatGPT ausdrücklich auf den oben veröffentlichten Link und das darin enthaltene Video hin. Die Reaktion dann eine ganz andere:

ChatGPT: „Vielen Dank für den Hinweis auf das Video. Tatsächlich zeigen mehrere Aufnahmen der Amtseinführung von Rukhsana Ismail als Bürgermeisterin von Rotherham, dass sie während der Zeremonie den Koran küsste und den Ausdruck „Allahu Akbar“ verwendete. Diese Handlungen spiegeln ihre persönliche religiöse Überzeugung wider und sind in islamischen Traditionen üblich. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass diese Gesten auf extremistische Absichten hindeuten. „Allahu Akbar“ bedeutet „Gott ist am größten“ und wird von Muslimen weltweit in verschiedenen Kontexten verwendet, darunter Gebete und feierliche Anlässe.“