Zwei Kriege, ein Befehl – Wie Australien Europas Unterwerfung zur Blaupause gegen China macht

Australien schickt erneut Soldaten nach Europa. Offiziell zur Unterstützung der Ukraine, faktisch als Baustein einer transkontinentalen Militärordnung, die längst nicht mehr nur Russland, sondern den gesamten eurasischen Raum unter Kontrolle halten soll. Ein Gastbeitrag von Kevin Eßer.

Die Entsendung eines E-7 Wedgetail Überwachungsflugzeugs und von bis zu 100 Soldaten folgt einer klaren strategischen Logik. Australien zahlt seinen Preis für AUKUS.

Die angloamerikanische Garantie zur Eindämmung Chinas wird nicht bedingungslos gewährt. Wer Teil der indo-pazifischen Abschreckung ist, muss an der europäischen Front Loyalität beweisen. Deshalb folgt auf die Ausbildung ukrainischer Soldaten im Vereinigten Königreich und die Waffenlieferungen an Kiew nun ein symbolischer Einsatz, der militärisch unbedeutend wirkt, aber geopolitisch Wirkung entfalten soll.

Symbolische Einsätze sind in Stellvertreterarchitekturen keine Randnotizen, sondern Bausteine für spätere Legitimationsketten. Sie erzeugen Pflichten. Canberra akzeptiert das neue Bündnisschema. Nicht nur als Satellit in der US-geleiteten Asienstrategie, sondern als aktiver Baustein eines globalisierten Blockdenkens. Australien erwartet im Gegenzug europäische Solidarität, wenn der nächste Stellvertreterkrieg beginnt. Schauplatz wird nicht mehr das Donbas, sondern Taiwan, das Südchinesische Meer oder Japan sein.

Die Logik ist eindeutig. Wer sich am Krieg gegen Russland beteiligt hat, muss sich auch am Krieg gegen China beteiligen. Nicht weil Europa das will, sondern weil Washington es erwartet. Der Einsatz australischer Einheiten in Europa liefert die moralische Vorlage dafür.

Der Begriff des Globalen Westens wird damit zur geopolitischen Struktur. Nicht als Wertegemeinschaft, sondern als exekutiver Unterbau amerikanischer Machtprojektion. Nicht das Völkerrecht, sondern die Verpflichtung aus früherer Gefolgschaft entscheidet über Krieg und Frieden.

Australien dient als Beweis. Ein pazifisches Land, das auf dem europäischen Kontinent operiert, um die Rückkopplung zu legitimieren. Wer heute Russland bekämpft, darf morgen nicht abseits stehen, wenn China zum Gegner erklärt wird. Der Kreislauf ist funktional geschlossen.

Der Einsatz ist nicht entscheidend für den Ausgang des Ukrainekriegs. Aber er ist entscheidend für die Phase danach. Wenn Trumps Reset mit China scheitert, wird die Konfrontation global. Die USA führen aus dem Hintergrund. Die Partner liefern das Personal.

Europa wird dann in einem fremden Raum kämpfen, weil es an einem anderen Krieg teilgenommen hat. Erzählt wird von Solidarität. Gemeint ist Gefolgschaft.

Australiens Beteiligung ist kein Einzelfall. Sie ist ein Präzedenzfall. Die Bewegung ist unscheinbar. Ihr Zweck liegt auf dem zweiten Brett.

Hier geht es zum X-Account des Autors, auf dem der Text zuerst erschienen ist.