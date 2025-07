Sonntagsfrage: AfD fast wieder gleichauf mit Union

(David Berger) Die Zahlen der neuesten Sonntagsfrage nach dem Brosius Gersdorf-Skandal zeigen deutliche Verluste bei der Union und einen noch stärkeren Zugewinn für die AfD.

Noch vor zwei Wochen triumphierten die staatsnahen Medien mit der Schlagzeile, nach der die Union nun weit an der AfD nach vorne vorbeigezogen sei. Nun, kurz nach dem Brosius-Gersdorf-Skandal sieht die Lage ganz anders aus.

SPD, Grüne und FDP immer unbedeutender

Bei YouGov gewinnt die AfD im Vergelich zum Vormonat bei der Sonntagsfrage zwei Prozentpunkte dazu und liegt erneut fast gleichauf mit der Union. Damit legt die AfD im Vergleich zur letzten Bundestagswahl mehr als 4 Prozentpunkte zu. SPD, Grüne und FDP, die mit der Ampelkoalition den Boden für das System Merzel bereitet haben, liegen weit abgeschlagen unter 15 % oder im einstelligen Bereich.

Union: 27% (-1)

AfD: 25% (+2)

SPD: 14%

GRÜNE: 11% (-1)

LINKE: 10% (+2)

BSW: 5%

FDP: 3%

Sonstige: 5%

Merz ganz in der Hand der unbeliebten SPD

Es ist bei diesen Zahlen zu vermuten, dass ein teil der Wähler begriffen hat, was das Desaster um die abgesagte Richterwahl zum Bundesverfassungsgericht unmissverständlich gezeigt hat: Die Union rutscht immer tiefer in die Brandmauergeiselhaft der SPD, die schwarz-rote Bundesregierung lebt nur noch aus der komplett gewissenlosen und aller Werte entblößten Machtgeilheit von Merz & Co und der ideologischen Boshaftigkeit der SPD.

Eine repräsentative Civey-Umfrage zeigt hier, dass fast die Hälfte der Befragten der Aussage von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zustimmt, nach der die Bundesregierung nach der verschobenen Wahl der Verfassungsrichter „beschädigt“ ist.

Brandenburg: AfD ganz vorne

Ähnliche Zuwächse, freilich auf noch höherem Niveau kann die AfD in Brandenburg verzeichnen. Dort legt sie ebenfalls zwei Prozentpunkte zu und liegt mit 32 % der Wählerzustimmung weit vor allen anderen Parteien.

***

