Stell Dir vor, Du kommst nicht in den Knast, obwohl Du die Regierung kritisiert hast!

(David Berger) Warum reden die Politiker, die die Axt an die Wurzeln unserer Demokratie legen, am meisten davon, dass sie die Demokratie gegen“rechts“ schützen müssen? Wie kommt man nach einer Karriere als Philosophieprofessor dazu einen Blog wie „Philosophia Perennis“ zu machen? War früher, in der Bonner Republik, wirklich alles besser? Und: Warum muss Deutschland von den Altparteien erst ganz gewaltig gegen die Wand gefahren werden, damit ein echter Neuanfang möglich wird?

Über all das habe ich am vergangenen Sonntag in einem ausführlichen Interview mit Bernd Schumacher auf Top2-Radio gesprochen.

Besondere Ehre

Schumacher moderierte und produzierte zehntausende Radiosendungen und tausende TV- Sendungen. Er war von der Geburtsstunde des privaten Rundfunks in Deutschland dabei und hat private Sender geplant, aufgebaut sowie geleitet und gehört somit zu den Urgesteinen der deutschen Funk- und Fernsehgeschichte.

Daher fühle ich mich durch dieses Interview mit ihm besonders geehrt und freue mich, dass es nun auch hier verfügbar ist:

Mehr zu Top20: